Автострада вместо деревьев. Почему благоустройство двора получило спорный статус? Расскажут в программе «Решение есть!»
Новости Беларуси. «Решение есть!» – проект СТВ, призванный помогать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!
Тактический урбанизм или столичное благоустройство?
Вот здесь планируется тротуар, отмостка и зеленая зона. А вот с этой точки шестиметровой – двухполосная дорога.
Автострада вместо деревьев для комфорта пенсионеров.
Нам не надо на две квартиры одно парковочное место. Дом № 4 – у них всего две машины на дом.
Почему благоустройство двора получило спорный статус?
Никакого общественного обсуждения быть не должно. То, что вы говорите, все закатывается в асфальт – совершенно нет.
И как жильцы отстаивают свои интересы?
Мои каштаны, что я садила, я не дам вырубить. Вместе со мной только. Я встану около этого каштана и не дам.
Лес рубят – щепки летят. Возможен ли компромисс между горожанами и властями? Все тайны дворовых переворотов.
«Решение есть!» Смотрите сегодня, 17 июня, в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.