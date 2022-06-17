Автострада вместо деревьев. Почему благоустройство двора получило спорный статус? Расскажут в программе «Решение есть!»

Новости Беларуси. «Решение есть!» – проект СТВ, призванный помогать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть! Тактический урбанизм или столичное благоустройство?

Вот здесь планируется тротуар, отмостка и зеленая зона. А вот с этой точки шестиметровой – двухполосная дорога. Автострада вместо деревьев для комфорта пенсионеров.

Нам не надо на две квартиры одно парковочное место. Дом № 4 – у них всего две машины на дом. Почему благоустройство двора получило спорный статус?

Никакого общественного обсуждения быть не должно. То, что вы говорите, все закатывается в асфальт – совершенно нет. И как жильцы отстаивают свои интересы?

Мои каштаны, что я садила, я не дам вырубить. Вместе со мной только. Я встану около этого каштана и не дам. Лес рубят – щепки летят. Возможен ли компромисс между горожанами и властями? Все тайны дворовых переворотов.