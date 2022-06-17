Прямой эфир

Автострада вместо деревьев. Почему благоустройство двора получило спорный статус? Расскажут в программе «Решение есть!»

17 июня 2022 09:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Решение есть!» – проект СТВ, призванный помогать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Тактический урбанизм или столичное благоустройство?

Автострада вместо деревьев. Почему благоустройство двора получило спорный статус? Расскажут в программе «Решение есть!»-1

Вот здесь планируется тротуар, отмостка и зеленая зона. А вот с этой точки шестиметровой – двухполосная дорога.

Автострада вместо деревьев для комфорта пенсионеров.

Автострада вместо деревьев. Почему благоустройство двора получило спорный статус? Расскажут в программе «Решение есть!»-4

Нам не надо на две квартиры одно парковочное место. Дом № 4 – у них всего две машины на дом.

Почему благоустройство двора получило спорный статус?

Автострада вместо деревьев. Почему благоустройство двора получило спорный статус? Расскажут в программе «Решение есть!»-7

Никакого общественного обсуждения быть не должно. То, что вы говорите, все закатывается в асфальт – совершенно нет.

И как жильцы отстаивают свои интересы?

Автострада вместо деревьев. Почему благоустройство двора получило спорный статус? Расскажут в программе «Решение есть!»-10

Мои каштаны, что я садила, я не дам вырубить. Вместе со мной только. Я встану около этого каштана и не дам.

Лес рубят – щепки летят. Возможен ли компромисс между горожанами и властями? Все тайны дворовых переворотов.

Автострада вместо деревьев. Почему благоустройство двора получило спорный статус? Расскажут в программе «Решение есть!»-13

«Решение есть!» Смотрите сегодня, 17 июня, в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пьяные тонут чаще. О каких правилах безопасности обязательно нужно знать на отдыхе возле водоёмов?
17 июня 2022 08:58

Пьяные тонут чаще. О каких правилах безопасности обязательно нужно знать на отдыхе возле водоёмов?

17 июня изобрели Polaroid. Чем ещё известен этот день?
17 июня 2022 08:32

17 июня изобрели Polaroid. Чем ещё известен этот день?

Президент 17 июня направился в Бобруйск. Лукашенко посетит «Белшину» и «Бобруйскагромаш»
17 июня 2022 07:22

Президент 17 июня направился в Бобруйск. Лукашенко посетит «Белшину» и «Бобруйскагромаш»