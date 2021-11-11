Прямой эфир

«Привезли чуть больше 20 тонн». В Беларусь из Пекина прибыл гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом

11 ноября 2021 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларусь прибыл самолет из Пекина с вакциной против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередная партия – это 1,5 миллиона доз уже известного препарата Vero Cell.

«Привезли чуть больше 20 тонн». В Беларусь из Пекина прибыл гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом-1

Треть китайская сторона предоставила в качестве гуманитарной помощи, а миллион доз доставляется в рамках закупки. Всего с начала пандемии коронавируса грузы из КНР доставлялись уже четыре раза. Беларусь также направляла помощь в эту страну.

«Привезли чуть больше 20 тонн». В Беларусь из Пекина прибыл гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом-4

Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы:
Экипаж выполнил перелет по маршруту Мачулищи – Пекин, Пекин – Новосибирск – Мачулищи. Расстояние – 7 тысяч километров в одну сторону. Преодолели чуть более 13 тысяч километров, пять часовых поясов в одну и другую стороны. В общей сумме – 10 часовых поясов. Высота – 11 тысяч метров. Общее время полета составило 19,5 часов. Полет состоялся. Привезли чуть больше 20 тонн гуманитарного груза.

«Привезли чуть больше 20 тонн». В Беларусь из Пекина прибыл гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом-7

В разгрузке самолета Министерства обороны помогали курсанты МЧС. Из Мачулищ, где совершил посадку борт, вакцина передана на склады «Белфармации».

# Коронавирус # общество # Андрей Лукьянович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ГПК Беларуси опроверг информацию о гибели ребёнка среди беженцев на польской границе
11 ноября 2021 08:17

ГПК Беларуси опроверг информацию о гибели ребёнка среди беженцев на польской границе

За ночь лагерь беженцев на белорусской границе увеличился на треть
11 ноября 2021 08:08

За ночь лагерь беженцев на белорусской границе увеличился на треть

Уже четвёртые сутки более 2000 беженцев живут на улице. Что происходит в приграничье Беларуси?
11 ноября 2021 07:11

Уже четвёртые сутки более 2000 беженцев живут на улице. Что происходит в приграничье Беларуси?