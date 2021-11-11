«Привезли чуть больше 20 тонн». В Беларусь из Пекина прибыл гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом

Новости Беларуси. В Беларусь прибыл самолет из Пекина с вакциной против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередная партия – это 1,5 миллиона доз уже известного препарата Vero Cell.

Треть китайская сторона предоставила в качестве гуманитарной помощи, а миллион доз доставляется в рамках закупки. Всего с начала пандемии коронавируса грузы из КНР доставлялись уже четыре раза. Беларусь также направляла помощь в эту страну.

Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы:

Экипаж выполнил перелет по маршруту Мачулищи – Пекин, Пекин – Новосибирск – Мачулищи. Расстояние – 7 тысяч километров в одну сторону. Преодолели чуть более 13 тысяч километров, пять часовых поясов в одну и другую стороны. В общей сумме – 10 часовых поясов. Высота – 11 тысяч метров. Общее время полета составило 19,5 часов. Полет состоялся. Привезли чуть больше 20 тонн гуманитарного груза.