Губернатор Тюменской области возложил цветы к подножию монумента Победы

Проверенные временем партнеры и друзья. Беларусь и Тюменская область России укрепляют взаимодействие и ищут новые точки взаимного роста. С рабочим визитом в Минске в эти дни делегация этого российского региона во главе с губернатором, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны ценят дружественные связи, совместные достижения и общую память. Рабочая программа 28 июля стартовала в знаковом для белорусов месте.
Представители делегации во главе с Александром Моором возложили цветы к подножию монумента Победы. Это наша общая боль, память и история, которую мы не позволим переписать.
Александр Моор, губернатор Тюменской области России:
Совместную историю, которая связывает многие семьи с историческими судьбами белорусов и живущих народов России, никогда и никому не порвать. Самое главное, мы, те, кто эту историю помним, должны своими поступками, своими действиями передавать эту историю подрастающим поколению, чтобы они так же, как мы, приходя к таким монументам, которых в Республике Беларусь очень много, так же, как мы, испытывали чувство трепета и слезы наворачивались на глаза.
В ходе визита в Беларусь гости проведут серию встреч и переговоров на различных уровнях, а также посетят знаковые культурные и производственные объекты.