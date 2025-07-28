Губернатор Тюменской области возложил цветы к подножию монумента Победы

Проверенные временем партнеры и друзья. Беларусь и Тюменская область России укрепляют взаимодействие и ищут новые точки взаимного роста. С рабочим визитом в Минске в эти дни делегация этого российского региона во главе с губернатором, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны ценят дружественные связи, совместные достижения и общую память. Рабочая программа 28 июля стартовала в знаковом для белорусов месте.

Представители делегации во главе с Александром Моором возложили цветы к подножию монумента Победы. Это наша общая боль, память и история, которую мы не позволим переписать.