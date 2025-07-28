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Губернатор Тюменской области возложил цветы к подножию монумента Победы

28 июля 2025 07:39
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Проверенные временем партнеры и друзья. Беларусь и Тюменская область России укрепляют взаимодействие и ищут новые точки взаимного роста. С рабочим визитом в Минске в эти дни делегация этого российского региона во главе с губернатором, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны ценят дружественные связи, совместные достижения и общую память. Рабочая программа 28 июля стартовала в знаковом для белорусов месте.

Губернатор Тюменской области возложил цветы к подножию монумента Победы-2

Представители делегации во главе с Александром Моором возложили цветы к подножию монумента Победы. Это наша общая боль, память и история, которую мы не позволим переписать.

Губернатор Тюменской области возложил цветы к подножию монумента Победы-4

Александр Моор, губернатор Тюменской области России:
Совместную историю, которая связывает многие семьи с историческими судьбами белорусов и живущих народов России, никогда и никому не порвать. Самое главное, мы, те, кто эту историю помним, должны своими поступками, своими действиями передавать эту историю подрастающим поколению, чтобы они так же, как мы, приходя к таким монументам, которых в Республике Беларусь очень много, так же, как мы, испытывали чувство трепета и слезы наворачивались на глаза.

В ходе визита в Беларусь гости проведут серию встреч и переговоров на различных уровнях, а также посетят знаковые культурные и производственные объекты.

# Беларусь-Россия

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