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Приветствовать первых студентов приезжал Николай II. Узнали интересные факты о БГПУ

21 ноября 2024 10:27
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Кузница педагогических кадров и один из старейших университетов страны сегодня отмечает 110 лет со дня образования. 21 ноября 1914 года состоялось торжественное открытие Минского учительского института. Сегодня БГПУ – это почти 600 человек профессорско-преподавательского состава и более 9 000 студентов. Как встречают юбилей в славных стенах альма-матер? Об этом поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Вероника Радыгина, проректор по учебной работе БГПУ имени М. Танка.

Приветствовать первых студентов приезжал Николай II. Узнали интересные факты о БГПУ-2

Вероника Радыгина, проректор по учебной работе БГПУ имени М. Танка:
Это важное для нас событие, сегодня у нас день рождения. В 1914 году он назывался Минский учительский институт. 22 июня был подписан указ об открытии института. 8 октября состоялся прием первых студентов. В первый же месяц в Минскои учительском институте был большой гость – сам Николай II, он приехал приветствовать первых студентов.

Многие университеты современные взяли начало именно в БГПУ. Это так, в 1948 году на базе факультета иностранных языков начал функционировать Минские педагогический институт иностранных языков.

Подробности в видео.

# БГПУ # БГПУ им.М.Танка # Образование в Беларуси # Юрий Царёв # Александр Меженный

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