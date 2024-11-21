Приветствовать первых студентов приезжал Николай II. Узнали интересные факты о БГПУ

Кузница педагогических кадров и один из старейших университетов страны сегодня отмечает 110 лет со дня образования. 21 ноября 1914 года состоялось торжественное открытие Минского учительского института. Сегодня БГПУ – это почти 600 человек профессорско-преподавательского состава и более 9 000 студентов. Как встречают юбилей в славных стенах альма-матер? Об этом поговорили с гостьей.

Вероника Радыгина, проректор по учебной работе БГПУ имени М. Танка:

Это важное для нас событие, сегодня у нас день рождения. В 1914 году он назывался Минский учительский институт. 22 июня был подписан указ об открытии института. 8 октября состоялся прием первых студентов. В первый же месяц в Минскои учительском институте был большой гость – сам Николай II, он приехал приветствовать первых студентов.

Многие университеты современные взяли начало именно в БГПУ. Это так, в 1948 году на базе факультета иностранных языков начал функционировать Минские педагогический институт иностранных языков.