Лукашенко: проблемы, которые волнуют людей, для меня очень важны

Основной из аспектов во время сбора подписей – общение с людьми. Об этом заявил Александр Лукашенко 21 ноября во время встречи с руководителями и координаторами инициативной группы, которая выступает за его выдвижение кандидатом в Президенты Беларуси на предстоящих выборах, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Обращаясь к инициативной группе, глава государства попросил, чтобы у них были собраны все замечания и вопросы от людей, которые тревожат граждан. Лукашенко отметил, что лучшего социологического среза и не бывает. Он заострил внимание, что информировать его нужно исключительно честно, чтобы в дальнейшем можно было работать в этом направлении и исправлять недостатки, которые люди замечают.

Поблагодарил присутствующих Президент и за проделанную работу: «Я очень благодарен всем вам, координаторам и тем группам, которые созданы в рамках инициативной группы. Вы, не считаясь со временем, знаю, что очень аккуратно и осторожно все это делаете. Никого не заставляете, не поддавливаете. Это правильно».

Сообщается, что за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в Президенты Беларуси на предстоящих выборах, которые пройдут в январе следующего года, уже собрано более полутора миллионов подписей.