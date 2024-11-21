Более 180 участников из Беларуси, России и Китая. Международный фестиваль современной хореографии проходит в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний – юбилейный, 35-й по счету. Поэтому программу подготовили масштабную. Центральное событие, как всегда, международный конкурс. Однако участников ждет не только творческое соревнование. На протяжении нескольких дней они смогут посетить мастер-классы и лекции ведущих хореографов из разных стран, которые входят в состав жюри. В его составе представители более 10 стран.

Константин Кузнецов, председатель жюри, народный артист Беларуси:

Фестиваль столь долгой истории говорит о том, что случайных людей здесь нет. Здесь есть люди определенного профессионального уровня, определенного профессионального менталитета, определенного склада ума и направления мышления, хореографического. Здесь уже выросло несколько поколений исполнителей, которые приходили сюда участниками, а теперь привозят свои коллективы.

Вероника Орешкина, участница конкурса (Россия):

Дуэт, который мы приготовили, это такой мини-спектакль, и в его основу лег фильм шведского режиссера Ингмара Бергмана «Час волка». Мы так и назвали эту работу – «Час волка». Это дуэт, в котором двое, он и она, испытывают очень сложные чувства, связанные с их внутренним миром. И это погружение в себя оказывается одним на двоих.

Программу Международного фестиваля открыли постановками Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона. Это одноактный балет «Роден» и спектакль «Озорные частушки», визитные карточки театра.