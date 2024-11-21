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«Марафон единства» едет в Могилёв. Артисты рассказали, чем удивят публику

21 ноября 2024 09:34
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«Марафон единства» продолжается. 22 и 23 ноября эстафету принимает Могилев. Гости праздника вновь смогут погрузиться в атмосферу единства через разнообразные активности, спортивные соревнования, мастер-классы и выставки. Конечно, пройдет яркий концерт с новыми и уже полюбившимися композициями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгений Ермолкович, артист Государственного молодежного театра эстрады, и Александра Мелех, певица.

Александр Меженный, ведущий:
Благодаря этому проекту замечательные песни идут в народ. Есть песни, которые только родились, а ощущение, что их уже все знают. Это песня «Где родился, там и пригодился!», есть желание прямо на белорусском ее произнести. Авторы это специально закладывали или это уже народная песня?

«Марафон единства» едет в Могилёв. Артисты рассказали, чем удивят публику-2

Евгений Ермолкович, артист Государственного молодежного театра эстрады:
Автор – Анна Селук, она написала текст. Автор музыки – Олег Шаумаров. Песня действительно народная, ушла в народ. К нам сейчас часто обращаются люди, пишут, что, пожалуйста, дайте нам минусовку, поделитесь, мы тоже хотим ее петь. Но пока мы приняли решение, что мы сами приедем и споем.

Подробности в видео.

# Праздник в городе # Государственная политика # Александр Меженный # Юлия Самусенко # Юрий Царёв # Евгений Ермолкович # Александра Мелех

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