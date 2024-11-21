«Марафон единства» едет в Могилёв. Артисты рассказали, чем удивят публику

«Марафон единства» продолжается. 22 и 23 ноября эстафету принимает Могилев. Гости праздника вновь смогут погрузиться в атмосферу единства через разнообразные активности, спортивные соревнования, мастер-классы и выставки. Конечно, пройдет яркий концерт с новыми и уже полюбившимися композициями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгений Ермолкович, артист Государственного молодежного театра эстрады, и Александра Мелех, певица.

Александр Меженный, ведущий:

Благодаря этому проекту замечательные песни идут в народ. Есть песни, которые только родились, а ощущение, что их уже все знают. Это песня «Где родился, там и пригодился!», есть желание прямо на белорусском ее произнести. Авторы это специально закладывали или это уже народная песня?