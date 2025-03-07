«Привет» по радио все ещё актуально? Коммерческий директор канала про общение в эфире

Сегодня в стране работают десятки отечественных радиостанций, и знакомые любимые голоса встречают нас утром, желают нам хорошего дня, в обед сопровождают наше настроение хорошей музыкой, а вечером доводят уже до дома, сообщая информацию о пробках. Кто те люди, которые всегда остаются за кадром? Чем сегодня занимаются голоса поколений и первооткрыватели белорусского FM-диапазона? Спросили у них лично в студии ток-шоу «Точки над «i».

Елена Короденко, коммерческий директор радио «Легенды FM»: Можно. У нас тот самый уникальный случай, когда эта программа пользуется огромной популярностью. Может быть, потому, что аудитория у нас взрослая, но у нас была часовая программа, а сейчас мы вынуждены были сделать два часа, потому что мы просто не успеваем и 10 % обрабатывать заявок. И нам потом пишут, что вот, мы так хотели, чтобы вы нас поздравили. Очень душевный эфир, причем там даже стихи передают, как раньше было, и какие-то приветы партнерам пользуются популярностью.

Марина Караман, телеведущая, директор радиостанции «Новое радио»:

Во-первых, сначала мы не верили, что туда реально можно позвонить и себя услышать, поэтому мы звонили, дозванивались и говорили: «Э-э-э». То есть как олень в свете фар: мы не понимали, что говорить. Мы слышали, что мы звучим в этот момент из приемника.

А потом, когда мы все уж поверили, что это правда, что туда можно дозвониться, мы стали друг дружке передавать приветы. Более того, в сельском клубе, в деревне, куда я ходила на дискотеку, включали радио в прямом эфире, и кто-нибудь дозванивался из своего дома и передавал привет тем, кто на дискотеке, и это крутили на весь клуб. Это был такой аттракцион, развлечение – позвони на радио и передай клубу привет.

А потом уже, когда стали передавать друг другу приветы, когда стали взрослеть, появились у девушек парни, у мальчиков девушки, и они стали поздравлять возлюбленных по радиостанциям, по радио в эфире, и у меня даже есть несколько кассет до сих пор бобинных с записью поздравлений, которые мне передавали по радио.