Экскурсия к очаровательным бемби! В нацпарке «Нарочанский» проводят сафари-тур с благородными оленями

Анастасия Макеева, корреспондент:

Добро пожаловать в страну оленью! В национальном парке «Нарочанский» можно совершить захватывающий сафари-тур и стать ближе к дикой природе.

Северное сияние, или когда мультфильм про Бемби оживает! На живописных просторах сегодня обитает около 380 благородных оленей и 20 ланей европейских. Это ли не сказка? Увидеть ее можно с конца октября до середины апреля. В холодный сезон, когда нет зелени, животные приходят подкрепиться на подкормочные площадки. Фотосессия в компании лесных аристократов сделает ваш выходной!

Наталья Таль, экскурсовод нацпарка «Нарочанский»:

В наш национальный парк эти олени были привезены в 2009 году, часть была привезена из Беловежской пущи, часть – с территории Российской Федерации. Здесь смешаны две популяции, но на данный момент эти популяции постоянно пополняются. Сафари-парк создавался с целью селекционного разведения – восстановления популяции в рамках Беларуси.

– Мы сейчас на безопасной дистанции находимся. Просто чтобы туристы знали, насколько близко можно к ним подходить. Животное же все равно дикое.

– Животное дикое, но так как наши олени часто видят туристов, они привычны к массовому посещению. Им тоже очень интересно наблюдать за нами, кто к ним приехал в гости, с чем приехали, какова публика. Они боятся резких звуков и резких движений, и мы для них точно так же интересны, как они для нас.

А вы знали, что самцы, которые славятся своей изящностью и скоростью, на самом деле не такие уже и джентльмены? Если угрожает опасность, с виду мужественный и сильный олень первым покинет территорию, в то время как хрупкие самки будут со своим потомством до конца. Таковы законы природы. Приезжайте в сафари-парк за яркими эмоциями и удивительными фактами. Но, скажем сразу, новый маршрут очень востребован у туристов и блогеров, так что поспешите записаться заранее! Старт с курортного поселка Нарочь – в 9:30.