Какая обстановка царит перед финалом конкурса «Мисс Минск – 2025»? Пообщались с претендентками на корону

В студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь пришли на утреннюю чашечку кофе белорусские чемпионки, очаровательные финалистки «Мисс Минск – 2025» Кристина Мельникова и Анна Юзвенко.

Кристина Мельникова, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»: Да, потихоньку. Тяжеловато, потому что у нас пять постановок будет, где-то мы становимся в одной позе, где-то в другой, и начинаешь нервничать, что что-то забудешь, а уже следующая неделя – последняя.

Анна Юзвенко, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Я бы не сказала. Все дружелюбные между собой.

Кристина Мельникова:

Просто бывают иногда стычки, что волнуешься, часто репетируем, что-то забыл, столкнулся, посмотрели на друг друга косо, но мы по итогу потом извиняемся.

Юрий Царев:

А есть девочки на пафосе, которые держатся обособленно, считают себя победителями?

Кристина Мельникова:

Нет. У нас все дружелюбно. Я бы даже сказала, что все поделились по двойкам. У нас каждому дали свой номер, и у каждого есть своя ячеечка, где вещи. И в основном те девочки, которые по двойкам делились, очень сильно сдружились, потому что каждый день в одной ячейке переодеваемся, друг другу помогаем.