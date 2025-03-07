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Какая обстановка царит перед финалом конкурса «Мисс Минск – 2025»? Пообщались с претендентками на корону

07 марта 2025 08:47
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В студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь пришли на утреннюю чашечку кофе белорусские чемпионки, очаровательные финалистки «Мисс Минск – 2025» Кристина Мельникова и Анна Юзвенко.

Юрий Царев, ведущий:
Скоро финал. Нарастает адреналин, волнение?

Какая обстановка царит перед финалом конкурса «Мисс Минск – 2025»? Пообщались с претендентками на корону-2

Кристина Мельникова, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Да, потихоньку. Тяжеловато, потому что у нас пять постановок будет, где-то мы становимся в одной позе, где-то в другой, и начинаешь нервничать, что что-то забудешь, а уже следующая неделя – последняя.

Юрий Царев:
Наэлектризована у вас обстановка между участницами?

Какая обстановка царит перед финалом конкурса «Мисс Минск – 2025»? Пообщались с претендентками на корону-4

Анна Юзвенко, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Я бы не сказала. Все дружелюбные между собой.

Кристина Мельникова:
Просто бывают иногда стычки, что волнуешься, часто репетируем, что-то забыл, столкнулся, посмотрели на друг друга косо, но мы по итогу потом извиняемся.

Юрий Царев:
А есть девочки на пафосе, которые держатся обособленно, считают себя победителями?

Кристина Мельникова:
Нет. У нас все дружелюбно. Я бы даже сказала, что все поделились по двойкам. У нас каждому дали свой номер, и у каждого есть своя ячеечка, где вещи. И в основном те девочки, которые по двойкам делились, очень сильно сдружились, потому что каждый день в одной ячейке переодеваемся, друг другу помогаем.

Какая обстановка царит перед финалом конкурса «Мисс Минск – 2025»? Пообщались с претендентками на корону-6

Юлия Самусенко, ведущая:
Насколько у вас плотный график? Наверное, день расписан буквально по часам?

Кристина Мельникова:
У нас каждый день репетиция хореографии, потом какой-нибудь выезд, встреча со спикерами. Сегодня – интервью с вами.

Анна Юзвенко:
Недавно посетили специальную школу № 14 города Минска, познакомились с чудесными детками. Они устроили нам шоу, представление. Очень понравилось!

Подробности смотрите в видео.

# Конкурс красоты # Конкурс # Мисс Минск

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