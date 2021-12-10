«Рвались за каждый балл». Как добывали победу на конкурсе студотрядов «Третий трудовой»?

Новости Беларуси. Встреча поколений студенческих отрядов состоялась сегодня в Центре корпоративных мероприятий ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра прошла с чествованием победителей республиканского конкурса «Третий трудовой» на лучший студенческий отряд и лучшего нанимателя. В ходе встречи студенты делились опытом участия в студотрядовском движении и идеями, а также проверяли знание студотрядовского словаря.

В 2021 году сделали акцент на развитии трудовых республиканских проектов. Так, молодежный производственный трудовой проект был реализован на базе завода холодильников «Атлант», где ребята работали сборщиками холодильного оборудования.

Александр Прохоров, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:

Наряду с увеличением количества трудоустроенных мы поработали над качеством. Мы поработали над развитием корпоративной культуры студотрядовского движения, над самим качеством работы в студенческом отряде. Молодежь страны принимала участие в областных, республиканских и даже международных проектах, где требовались дополнительные трудовые резервы. Мы в этом году реализовали ряд новых крупных проектов.

Владислав Конохов, командир строительного отряда «Зодчие»:

Очень жарким сезон выдался: и в плане погоды, и в плане работы. А также соревнований с другими отрядами, ведь конкуренция была очень серьезной. Рвались за каждый балл и по итогу стали лучшим отрядом проекта, заполучили знамя, привезли его с собой.