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«Рвались за каждый балл». Как добывали победу на конкурсе студотрядов «Третий трудовой»?

10 декабря 2021 16:44
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Новости Беларуси. Встреча поколений студенческих отрядов состоялась сегодня в Центре корпоративных мероприятий ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Рвались за каждый балл». Как добывали победу на конкурсе студотрядов «Третий трудовой»?-1

Торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра прошла с чествованием победителей республиканского конкурса «Третий трудовой» на лучший студенческий отряд и лучшего нанимателя. В ходе встречи студенты делились опытом участия в студотрядовском движении и идеями, а также проверяли знание студотрядовского словаря.  

«Рвались за каждый балл». Как добывали победу на конкурсе студотрядов «Третий трудовой»?-4

В 2021 году сделали акцент на развитии трудовых республиканских проектов. Так, молодежный производственный трудовой проект был реализован на базе завода холодильников «Атлант», где ребята работали сборщиками холодильного оборудования.  

«Рвались за каждый балл». Как добывали победу на конкурсе студотрядов «Третий трудовой»?-7

Александр Прохоров, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:  
Наряду с увеличением количества трудоустроенных мы поработали над качеством. Мы поработали над развитием корпоративной культуры студотрядовского движения, над самим качеством работы в студенческом отряде. Молодежь страны принимала участие в областных, республиканских и даже международных проектах, где требовались дополнительные трудовые резервы. Мы в этом году реализовали ряд новых крупных проектов.  

«Рвались за каждый балл». Как добывали победу на конкурсе студотрядов «Третий трудовой»?-10

Владислав Конохов, командир строительного отряда «Зодчие»:  
Очень жарким сезон выдался: и в плане погоды, и в плане работы. А также соревнований с другими отрядами, ведь конкуренция была очень серьезной. Рвались за каждый балл и по итогу стали лучшим отрядом проекта, заполучили знамя, привезли его с собой.  

«Рвались за каждый балл». Как добывали победу на конкурсе студотрядов «Третий трудовой»?-13

Республиканский марафон студенческих отрядов стартовал 15 сентября, накануне Дня народного единства. Завершит программу марафона трехдневный Всебелорусский слет студенческих отрядов «Время движения».  

# БРСМ # общество # Александр Прохоров # Фотофакт

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