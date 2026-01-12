Присутствие Божьего света на Земле – о Святках рассказали насельники Свято-Троицкой Сергиевой лавры

Игумен Филипп (Ельшин), насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры (Россия):

Мы в календаре читаем четко: Святки – святые дни. В то же время такое душевное настроение переходит в другое измерение после самого праздника Рождества Христова. Христос пришел исполнять миссию спасения человеческого рода, он уже воплотился. В этом есть и нежность, и радость, и светлое чувство действительно присутствия Божьего света на Земле, поэтому называются Святки – святые дни. Есть церковная традиция – посещение богослужений. Я думаю, что у монастыря уже четкая традиция есть у вашего Свято-Елисаветинского, потому что это дела милосердия. Мы их совершаем не просто потому что нужно помочь, а именно ради Христа. Мы должны эту любовь как-то перевести в то русло, в котором мы можем подражать Богу. В чем можем? В любви можем подражать. В малой любви к нашим ближним, окружающим нас. Мы должны благодарить высокие власти – и церковные, и государственные, что имеем возможность сегодня официально праздновать Рождество Христово как государственный праздник. Мы воспринимаем новый год как новый год со Христом. Новый год христианской жизни, новый год христианского нашего бытия церкви. Год возможности воссоединится с благодатными таинствами церковными. Тогда новый год осмысляется. Святки как некое зачало этого нового измерения духовного, радостного, действительно наполняет смыслы.

Олег Лепешенков:

Рождественские праздничные дни – это время, когда, наверное, люди особенно ждут чуда. Что такое чудо? Есть ли место чуду в нашей жизни?