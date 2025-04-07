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Фотографии прямиком из XIX века! Показываем, как выглядел Хотимск несколько веков назад

07 апреля 2025 15:22
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Столица льна, великолепного собора и единственного колеса обозрения на Могилевщине! Место с богатой историей и приграничным колоритом. Городской поселок Хотимск удивит и откроет новые виды на Беларусь, рассказали в программе «Путевка BY».

Фотографии прямиком из XIX века! Показываем, как выглядел Хотимск несколько веков назад-2

Экипаж в прошлое. Фотографии конца XIX века от местного звездочета Сергея Николаевича Блажко откроют перед вами старый Хотимск.

Фотографии прямиком из XIX века! Показываем, как выглядел Хотимск несколько веков назад-4
Фотографии прямиком из XIX века! Показываем, как выглядел Хотимск несколько веков назад-5

На то время здесь проживали около 3 000 человек, работало два кожевенных завода, бровар, торговые лавки, водяные мельницы, больница, народное училище.

Фотографии прямиком из XIX века! Показываем, как выглядел Хотимск несколько веков назад-7
Фотографии прямиком из XIX века! Показываем, как выглядел Хотимск несколько веков назад-8

На Преображенской площади два раза в год проходили крупные ярмарки.

Подробности – в видео.

# Город # Фотография # История # Туризм

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