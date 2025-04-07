Фотографии прямиком из XIX века! Показываем, как выглядел Хотимск несколько веков назад

Столица льна, великолепного собора и единственного колеса обозрения на Могилевщине! Место с богатой историей и приграничным колоритом. Городской поселок Хотимск удивит и откроет новые виды на Беларусь, рассказали в программе «Путевка BY».

Экипаж в прошлое. Фотографии конца XIX века от местного звездочета Сергея Николаевича Блажко откроют перед вами старый Хотимск.

На то время здесь проживали около 3 000 человек, работало два кожевенных завода, бровар, торговые лавки, водяные мельницы, больница, народное училище.