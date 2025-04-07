Столица льна и город Радзивиллов! Узнали, откуда у Хотимска столько названий

Столица льна, великолепного собора и единственного колеса обозрения на Могилевщине! Место с богатой историей и приграничным колоритом. Городской поселок Хотимск удивит и откроет новые виды на Беларусь, рассказали в программе «Путевка BY».

Екатерина Заводевкина, директор Хотимского районного историко-краеведческого музея:

Хотимск впервые упоминается в 1709 году, и Хотимск носит и второе название – город Радзивиллов, так как в 1714 году польский Карл Станислав Радзивилл выдал разрешение о заложении города напротив Хотимска. В скором времени между двумя городами строится мост, и с этого момента Хотимск приобретает статус города.