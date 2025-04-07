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Столица льна и город Радзивиллов! Узнали, откуда у Хотимска столько названий

07 апреля 2025 15:19
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Столица льна, великолепного собора и единственного колеса обозрения на Могилевщине! Место с богатой историей и приграничным колоритом. Городской поселок Хотимск удивит и откроет новые виды на Беларусь, рассказали в программе «Путевка BY».

Столица льна и город Радзивиллов! Узнали, откуда у Хотимска столько названий-2

Екатерина Заводевкина, директор Хотимского районного историко-краеведческого музея:
Хотимск впервые упоминается в 1709 году, и Хотимск носит и второе название – город Радзивиллов, так как в 1714 году польский Карл Станислав Радзивилл выдал разрешение о заложении города напротив Хотимска. В скором времени между двумя городами строится мост, и с этого момента Хотимск приобретает статус города.

Столица льна и город Радзивиллов! Узнали, откуда у Хотимска столько названий-4

После раздела Речи Посполитой Екатерина II дарит Хотимск графу Потемкину, который, собственно, и переименовывает в город Хотимск. Позже Хотимском владели такие роды, как Голынские, Кучевские, Оболенские.

Подробности смотрите в видео.

# Город # История # Туризм

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