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В Смолевичском районе благоустроили 10 населённых пунктов с участием местных жителей

07 апреля 2025 14:13
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Гражданские инициативы должны стать одним из главных импульсов развития страны на ближайшие годы. На это ориентировал глава государства. В Минской области реализуют ряд проектов при активном участии местных жителей. Так, за последние два года в Смолевичском районе благоустроили 10 населенных пунктов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как сельские жители стараются сделать малую родину лучше и комфортнее – материал Анны Куртасовой. 

В Смолевичском районе благоустроили 10 населённых пунктов с участием местных жителей-2

Баскетбол, волейбол, скейт-площадка и тренажерный зал под открытым небом. В агрогородке Барсуки Смолевичского района установили современный многофункциональный спорткомплекс. Условия ничем не уступают городским. Такой проект реализовали по инициативе местных жителей.

В Смолевичском районе благоустроили 10 населённых пунктов с участием местных жителей-4

Наталья Лабазевич, председатель Жодинского сельского исполнительного комитета:
Мы, конечно, эту идею поддержали, собрали инициативную группу, набросали эскизный проект, что хотели бы мы видеть в этом благоустройстве. 

Комплекс построили за счет средств районного бюджета. Обустраивать помогали сами жители. Раньше не было места для занятий спортом. Теперь здесь можно и тренироваться, и отдохнуть на свежем воздухе.

В Смолевичском районе благоустроили 10 населённых пунктов с участием местных жителей-6

Веста Маркина, учащаяся Барсуковской средней школы:
Мы занимаемся профессиональным спортом после школы. Вечерком приходим, бегаем.

Здесь созданы условия для занятий профессиональным и любительским спортом. Есть футбольное поле с безопасным покрытием. Теперь здесь проводят турниры, а еще ежедневно свои навыки отрабатывают юные воспитанники клуба «Торпедо-БЕЛАЗ». Удобно: все рядом с домом.

В Смолевичском районе благоустроили 10 населённых пунктов с участием местных жителей-8

Раньше у нас тут не было такого профессионального поля, как сейчас, и сюда мы приходим со взрослыми ребятами играть в футбол. 

Делать лучше родной агрогородок своими силами – такой девиз местных жителей. В их числе и и Анна Бекерова. Всегда принимает участие в акциях по наведению порядка. Привлекает к благоустройству всю семью и соседей.

Подробности в видео.

# Год благоустройства

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