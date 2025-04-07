В Смолевичском районе благоустроили 10 населённых пунктов с участием местных жителей
Гражданские инициативы должны стать одним из главных импульсов развития страны на ближайшие годы. На это ориентировал глава государства. В Минской области реализуют ряд проектов при активном участии местных жителей. Так, за последние два года в Смолевичском районе благоустроили 10 населенных пунктов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как сельские жители стараются сделать малую родину лучше и комфортнее – материал Анны Куртасовой.
Баскетбол, волейбол, скейт-площадка и тренажерный зал под открытым небом. В агрогородке Барсуки Смолевичского района установили современный многофункциональный спорткомплекс. Условия ничем не уступают городским. Такой проект реализовали по инициативе местных жителей.
Наталья Лабазевич, председатель Жодинского сельского исполнительного комитета:
Мы, конечно, эту идею поддержали, собрали инициативную группу, набросали эскизный проект, что хотели бы мы видеть в этом благоустройстве.
Комплекс построили за счет средств районного бюджета. Обустраивать помогали сами жители. Раньше не было места для занятий спортом. Теперь здесь можно и тренироваться, и отдохнуть на свежем воздухе.
Веста Маркина, учащаяся Барсуковской средней школы:
Мы занимаемся профессиональным спортом после школы. Вечерком приходим, бегаем.
Здесь созданы условия для занятий профессиональным и любительским спортом. Есть футбольное поле с безопасным покрытием. Теперь здесь проводят турниры, а еще ежедневно свои навыки отрабатывают юные воспитанники клуба «Торпедо-БЕЛАЗ». Удобно: все рядом с домом.
Раньше у нас тут не было такого профессионального поля, как сейчас, и сюда мы приходим со взрослыми ребятами играть в футбол.
Делать лучше родной агрогородок своими силами – такой девиз местных жителей. В их числе и и Анна Бекерова. Всегда принимает участие в акциях по наведению порядка. Привлекает к благоустройству всю семью и соседей.
Подробности в видео.