В Смолевичском районе благоустроили 10 населённых пунктов с участием местных жителей

Гражданские инициативы должны стать одним из главных импульсов развития страны на ближайшие годы. На это ориентировал глава государства. В Минской области реализуют ряд проектов при активном участии местных жителей. Так, за последние два года в Смолевичском районе благоустроили 10 населенных пунктов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как сельские жители стараются сделать малую родину лучше и комфортнее – материал Анны Куртасовой.

Баскетбол, волейбол, скейт-площадка и тренажерный зал под открытым небом. В агрогородке Барсуки Смолевичского района установили современный многофункциональный спорткомплекс. Условия ничем не уступают городским. Такой проект реализовали по инициативе местных жителей.

Наталья Лабазевич, председатель Жодинского сельского исполнительного комитета:

Мы, конечно, эту идею поддержали, собрали инициативную группу, набросали эскизный проект, что хотели бы мы видеть в этом благоустройстве. Комплекс построили за счет средств районного бюджета. Обустраивать помогали сами жители. Раньше не было места для занятий спортом. Теперь здесь можно и тренироваться, и отдохнуть на свежем воздухе.

Веста Маркина, учащаяся Барсуковской средней школы:

Мы занимаемся профессиональным спортом после школы. Вечерком приходим, бегаем. Здесь созданы условия для занятий профессиональным и любительским спортом. Есть футбольное поле с безопасным покрытием. Теперь здесь проводят турниры, а еще ежедневно свои навыки отрабатывают юные воспитанники клуба «Торпедо-БЕЛАЗ». Удобно: все рядом с домом.