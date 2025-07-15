Сильные ливни затопили метро в Нью-Йорке

Непогода вызвала транспортный коллапс в Нью-Йорке. Сильные ливни затруднили жизнь крупнейшего мегаполиса США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вода затопила улицы и залила станции метрополитена, в некоторых случаях проникая в вагоны поездов. Было экстренно остановлено движение на ветках подземки. Повреждены машины на городских магистралях. Прекращено движение общественного транспорта, а в аэропортах задержаны или отменены сотни авиарейсов. Синоптики в связи с непогодой ввели предпоследний оранжевый уровень опасности.