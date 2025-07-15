Хору Сретенского монастыря более 600 лет! Пообщались с художественным руководителем

Вероника Макаревич, корреспондент:

Здравствуйте, добро пожаловать в Беларусь. Мы очень рады вас видеть на нашей родной земле. И хочется сразу сказать, что за всю историю фестиваля среди всех исполнителей витебского культурного форума 600-летний Сретенский хор самый старший. Расскажите, в книгу рекордов «Славянского базара» вас еще не внесли?

Андрей Полторухин, художественный руководитель и регент хора Московского Сретенского монастыря:

Как видите, мы неплохо сохранились для 600 лет. Но на самом деле, конечно, история уходит вглубь веков и более 600 лет насчитывает наш коллектив. Но наш состав, кто-то относительно недавно к нам присоединился, а кто-то практически уже больше 20 лет в возрожденном коллективе Сретенского монастыря. Когда вернули монастырь церкви, когда возобновилась церковная жизнь, то, конечно, вместе с церковной жизнью возродился и хор Сретенского монастыря.