В Брестской и Гомельской областях убрано более половины площадей озимого ячменя

В Беларуси продолжают уборку озимого ячменя. Самый весомый вклад в закрома – с полей юга Беларуси. В Брестской и Гомельской областях пройдено больше половины площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на переменчивую погоду в нынешнем сельхозсезоне, хозяйства добились высоких показателей урожайности. Так, в лидерах – Гродненская область. Напомним, в 2024-м в Беларуси намолотили рекордный объем озимого ячменя – почти 750 тысяч тонн. Из года в год растут и посевные площади для этой культуры – соответствующее поручение аграриям давал глава государства. Уборочная кампания набирает темп! Сколько уже в закромах и кто они, первые герои жатвы? Всего же в период нынешней аграрной кампании предстоит намолотить зерновые и рапс с площади свыше 2,5 миллиона гектаров. К сбору урожая хлеборобы приступили во всеоружии. На страде заняты около семи тысяч комбайнов.

Регулярно обновлять технический парк стараются и в сельхозпредприятии «Столбунский». Понимают: от этого напрямую зависят скорость и качество уборочной кампании. Только на этом поле три современных комбайна от «Гомсельмаша» срезают стебли озимого ячменя. Потери – минимальные.

Анатолий Зубарев, исполнительный директор сельхозпредприятия «Столбунский»:

У нас создано на уборку зерновых и зернобобовых культур 8 экипажей. На этом поле работает три экипажа, которые состоят из трех комбайнов, которые получены в этом году, в прошлом году и в позапрошлом году. При распределении или выделении новой техники мы советуемся с работниками, которые имеют огромный опыт, уже начиная с тех прошлых комбайнов, донов, первых десяток гомсельмашевских, которые владеют мастерством уборки хлеба.

Этот «Гомсельмаш» практически вчера с конвейера и сразу в поле. Приобрели его в лизинг, а доверили самому опытному механизатору. Григорий Гриньков, словно комбайнер-испытатель, за 15 лет изучил всю сельскохозяйственную технику изнутри. Есть с чем сравнить. На новеньком отечественном комбайне легко скользит по ячменному полю. Машина работает как часы. Можно полностью сконцентрироваться на уборке.