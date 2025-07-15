Трамп заявил, что разочаровался в Путине, но не заканчивает иметь дело с ним

Президент Штатов Дональд Трамп заявил, что не перестал взаимодействовать с лидером РФ Владимиром Путиным, невзирая на разочарование. Об этом пишет РИА Новости.

В интервью британскому телевидению он признался, что почти не доверяет никому, и четыре раза пытался вести переговоры с Москвой по Украине.

В этот понедельник Трамп поставил России ультиматум: разрешить конфликт в течение 50 дней, иначе последуют 100-процентные тарифы на импорт и санкции против стран,закупающих российские энергоносители.

Он также заявил о соглашении с ЕС о поставках оружия Киеву, в том числе систем Patriot. Затраты возьмет на себя Европа. Москва не раз заявляла, что вооружение Украины только затягивает конфликт.