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Пришло климатическое лето. Какой будет погода в Беларуси с 14 по 20 июня

12 июня 2021 17:16
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Наконец-то в Беларусь пришло климатическое лето. И сразу с температурой, которая более чем на полтора градуса выше средних многолетних значений, рассказали в программе «Плюс-минус».

Пришло климатическое лето. Какой будет погода в Беларуси с 14 по 20 июня-1

Правда, полноценно насладиться жарой пока возможности не было. Причина – неустойчивая теплая погода с дождями и грозами. Кое-где сумма осадков уже приближается к половине месячной нормы. В отдельных районах дожди сопровождались градом. Максимальный его размер на этой неделе – 18 мм – зафиксирован 9 июня на метеостанции Мозырь.

Ну а чего ждать в Беларуси дальше?

Пришло климатическое лето. Какой будет погода в Беларуси с 14 по 20 июня-4

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:
В начале центральной июньской недели вслед за уходящим на восток атмосферным фронтом со Скандинавии на территорию Беларуси устремится прохладная и неустойчивая воздушная масса. В ночные часы на большей части территории, а днем местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. При этом в ночные часы термометры покажут от 7 до 14 градусов тепла, а днем не выше +19 – +24 градусов.

В дальнейшем до середины недели при поступлении воздушных масс воздух будет уже прогреваться и станет теплее. При этом ночью еще от +7 до +14 °C, а днем уже будет 20 – 27 градусов тепла. Во второй половине недели ожидается по-настоящему летняя погода, в отдельные дни с кратковременными дождями.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Пришло климатическое лето. Какой будет погода в Беларуси с 14 по 20 июня-7

Пришло климатическое лето. Какой будет погода в Беларуси с 14 по 20 июня-9

Пришло климатическое лето. Какой будет погода в Беларуси с 14 по 20 июня-11

Пришло климатическое лето. Какой будет погода в Беларуси с 14 по 20 июня-13

Пришло климатическое лето. Какой будет погода в Беларуси с 14 по 20 июня-15

Пришло климатическое лето. Какой будет погода в Беларуси с 14 по 20 июня-17

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Ольга Федотова # Фотофакт

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