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«Пришли самые последние». Участники Минского триатлона поделились впечатлениями от соревнования

31 июля 2022 13:14
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Новости Беларуси. В столице подвели итоги яркого праздника спорта. Минский триатлон собрал более тысячи атлетов из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Пришли самые последние». Участники Минского триатлона поделились впечатлениями от соревнования-1

Анастасия Горбачева, участница женского забега:  
Приняла участие, потому что очень сильно люблю бег. Я такое мероприятие не могла пропустить. Поддержать наших триатлонистов. Не только наших, но и из других стран. Тяжело было на подъемах, потому что сбивался очень сильно темп, сложно было его снова нагонять. Чувствовалась поддержка, поэтому все прошло почти налегке.  

«Пришли самые последние». Участники Минского триатлона поделились впечатлениями от соревнования-4

Дистанция, мне, кажется, тяжело далась – пришли самые последние. Но зато практически все сама шла, весь путь. Мне кажется, надо с маленького возраста приучать детей к спорту.  

«Я всегда хотела пробежать триатлон». Как прошёл яркий спортивный праздник в Минске – читайте здесь.  

# Спортивный праздник # общество # Анастасия Горбачева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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