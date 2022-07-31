«Пришли самые последние». Участники Минского триатлона поделились впечатлениями от соревнования

Анастасия Горбачева, участница женского забега:

Приняла участие, потому что очень сильно люблю бег. Я такое мероприятие не могла пропустить. Поддержать наших триатлонистов. Не только наших, но и из других стран. Тяжело было на подъемах, потому что сбивался очень сильно темп, сложно было его снова нагонять. Чувствовалась поддержка, поэтому все прошло почти налегке.