«Пришли самые последние». Участники Минского триатлона поделились впечатлениями от соревнования

Новости Беларуси. В столице подвели итоги яркого праздника спорта. Минский триатлон собрал более тысячи атлетов из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В столице подвели итоги яркого праздника спорта. Минский триатлон собрал более тысячи атлетов из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Горбачева, участница женского забега:
Приняла участие, потому что очень сильно люблю бег. Я такое мероприятие не могла пропустить. Поддержать наших триатлонистов. Не только наших, но и из других стран. Тяжело было на подъемах, потому что сбивался очень сильно темп, сложно было его снова нагонять. Чувствовалась поддержка, поэтому все прошло почти налегке.
Дистанция, мне, кажется, тяжело далась – пришли самые последние. Но зато практически все сама шла, весь путь. Мне кажется, надо с маленького возраста приучать детей к спорту.
«Я всегда хотела пробежать триатлон». Как прошёл яркий спортивный праздник в Минске – читайте здесь.