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Работник Минской ТЭЦ-4: «Все работники в рабочее время находятся на рабочих местах»

13 августа 2020 15:01
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Новости Беларуси. Минская ТЭЦ-4 готовится к осенне-зимнему сезону и продолжает работу по обеспечению электричеством всего населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работник Минской ТЭЦ-4: «Все работники в рабочее время находятся на рабочих местах»-1

13 августа руководители предприятия провели рабочее совещание с работниками. Трудовой коллектив выступил с заявлением, адресованным всем предприятиям энергетической отрасли и промышленного комплекса страны, с просьбой поддержать моральную стойкость коллективов.

Работник Минской ТЭЦ-4: «Все работники в рабочее время находятся на рабочих местах»-4

Людей призвали «трезво, без эмоций оценивать происходящее, чтобы не стать пешками в чужих руках». Во время встречи также были подведены итоги работы за последние семь месяцев и обозначены планы.

Работник Минской ТЭЦ-4: «Все работники в рабочее время находятся на рабочих местах»-7

Сергей Гарбатовский, заместитель главного инженера по ремонту МТЭЦ-4 РУП «Минскэнерго»:
Наша организация занимается энергоснабжением города: больниц, транспорта, других предприятий. Работает все в штатном режиме. Сейчас у нас в разгаре ремонтная кампания. Все работники в рабочее время находятся на рабочих местах.

Работник Минской ТЭЦ-4: «Все работники в рабочее время находятся на рабочих местах»-10

Кирилл Варнель, заместитель начальника котлотурбинного цеха МТЭЦ-4 РУП «Минскэнерго»:
Работа ведется конструктивно, решаем рабочие вопросы, готовимся к осенне-зимнему периоду. Персонал настроен, опять же, на конструктивное мирное решение всех возникающих вопросов. У нас режим работы круглосуточный, поэтому персонал и руководство не могут позволить себе никаких отклонений. То есть работаем в штатном режиме.

Работник Минской ТЭЦ-4: «Все работники в рабочее время находятся на рабочих местах»-13

Сегодня на Минской ТЭЦ-4 трудятся более тысячи людей.

# Государственная политика в области энергетики # общество # Сергей Гарбатовский # Кирилл Варнель # Фотофакт

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