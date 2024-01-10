Приоритеты регионального развития обсудили в Могилёве. Какие точки роста отмечены?

Новости Беларуси. Приоритеты регионального развития обсудили сегодня, 10 января, в Могилеве. Его ключевыми точками роста остаются строительство жилья, комфортная среда и дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания власти – интересы людей, особенно жителей сельской местности. Как отметил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, который присутствовал на встрече, итоги и перспективы – это отчет не только для актива, но и всего населения. Рассказывать об успехах и не замалчивать, а решать проблемы. Такой честный диалог поможет сделать страну лучше. Юлия Мычка продолжит.

Первое в 2024 году заседание по развитию региона начинается фактически с опорного конспекта. На экране цифры, факты и самое главное – стратегия. Основная задача – создание комфортных и благоприятных условий для людей. За последние два года Могилевская область увеличила финансирование на эти цели в 3,5 раза и этот год начинает с цифры 642 миллиона. Деньги пойдут на решение приоритетных задач: жилье, комфортная среда и дороги. Не формально, а реально Год качества должен улучшить жизнь каждого белоруса.

Среди важных тем – строительство арендного жилья. Только в Могилеве, даже по скромным подсчетам, такие квадратные метры хотят получить 102 семьи медицинских работников. Решить квартирный вопрос своих кадров могут сами работодатели. Организациям, которые пожелают построить арендные дома, сегодня дают зеленый свет. Причем строить можно совместно с другими предприятиями. И пока к такой инициативе могилевские организации присматриваются, налицо утечка ценных кадров – люди уезжают туда, где «угол для жизни» предоставляют уже сегодня.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Мы обозначили многие направления, где у нас получается, где не совсем сработали по разным причинам. Самое главное, наверное, то, что мы видим наши проблемы и мы знаем, как их решать. Спасибо государству, Президенту нашей страны, правительству, были выделены ресурсы по многим направлениям. Мы их освоили, и то, что было обещано людям, сделано. В регионе продолжится комплексное развитие системы здравоохранения. Модернизация коснется семи центральных районных больниц, что значительно расширит диагностические возможности и обеспечит равную доступность медуслуг для жителей села и города.

Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:

Государство помогло сделать за эти годы – наладить технологию. Вложены огромные средства, огромнейшие на приобретение оборудования, обучение кадров. И сейчас, я не побоюсь этого слова, сама технология оказания помощи у нас уровне европейском, мировом. Но сейчас, видим, предстоит делать другие шаги, чтобы помощь оказывалась и жителям города Могилева, и районного центра, и далекой маленькой деревни, была абсолютно на одинаковом уровне, качественном. Реализовать все задуманное невозможно без стабильной работы реального сектора экономики. Ее драйвером станет качество. Да, оно уже в списке важнейших приоритетов нашей страны. Бренд «Сделано в Беларуси» узнают и любят в 160 странах. Но расти, безусловно, есть куда – оптимистично заявляют на Могилевском мясокобинате. Предприятие уже в списке претендентов на звание лауреата премии правительства за достижения в области качества, а два его продукта готовы побороться за новую национальную отметку – белорусский госзнак, которым будут маркировать лучшее. Над тем, каким может быть белорусский знак качества на вкус среди мясных деликатесов, здесь скрупулезно работают.