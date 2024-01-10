Есть ли у молодёжи интерес к выборам? Ответил Никита Рачиловский

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Чувствуется у молодежной среды интерес к этим выборам?
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Да, чувствуется, видно, что молодежь стала более подготовленная. Все мероприятия, которые были организованы ЦИК, общественными организациями, партиями, Молодежным парламентом, пошли на пользу. Молодежь разбирается, куда идти голосовать, за кого. Может, они и не читали Избирательный кодекс, но основные тезисы они прекрасно знают. Хочу сказать за своих коллег из Молодежного парламента, многие будут пробовать себя в электоральной кампании, станут депутатами, я в этом убежден. Кадровая социальная лестница работает. Для молодежи созданы все условия.
Член Молодежного парламента баллотируется в депутаты. Вот какая у него программа – подробности здесь.