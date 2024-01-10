Игорь Сергеенко: нужно внимательно относиться к вопросам, которые ставит перед нами население

Новости Беларуси. Приоритеты регионального развития обсудили сегодня, 10 января, в Могилеве. Его ключевыми точками роста остаются строительство жилья, комфортная среда и дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания власти – интересы людей, особенно жителей сельской местности.

Как отметил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, который присутствовал на встрече, итоги и перспективы – это отчет не только для актива, но и всего населения. Рассказывать об успехах и не замалчивать, а решать проблемы. Такой честный диалог поможет сделать страну лучше.

Первое в 2024 году заседание по развитию региона начинается фактически с опорного конспекта. На экране цифры, факты и самое главное – стратегия. Основная задача – создание комфортных и благоприятных условий для людей. За последние два года Могилевская область увеличила финансирование на эти цели в 3,5 раза и этот год начинает с цифры 642 миллиона. Деньги пойдут на решение приоритетных задач: жилье, комфортная среда и дороги. Не формально, а реально Год качества должен улучшить жизнь каждого белоруса.