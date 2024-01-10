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Игорь Сергеенко: нужно внимательно относиться к вопросам, которые ставит перед нами население

10 января 2024 17:21
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Новости Беларуси. Приоритеты регионального развития обсудили сегодня, 10 января, в Могилеве. Его ключевыми точками роста остаются строительство жилья, комфортная среда и дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания власти – интересы людей, особенно жителей сельской местности.

Как отметил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, который присутствовал на встрече, итоги и перспективы – это отчет не только для актива, но и всего населения. Рассказывать об успехах и не замалчивать, а решать проблемы. Такой честный диалог поможет сделать страну лучше.

Первое в 2024 году заседание по развитию региона начинается фактически с опорного конспекта. На экране цифры, факты и самое главное – стратегия. Основная задача – создание комфортных и благоприятных условий для людей. За последние два года Могилевская область увеличила финансирование на эти цели в 3,5 раза и этот год начинает с цифры 642 миллиона. Деньги пойдут на решение приоритетных задач: жилье, комфортная среда и дороги. Не формально, а реально Год качества должен улучшить жизнь каждого белоруса.

Игорь Сергеенко: нужно внимательно относиться к вопросам, которые ставит перед нами население-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Этот год – год особенный. По инициативе главы государства этот год объявлен Годом качества качества в широком смысле слова: качество нашей жизни, качество производства и качество всех проводимых мероприятий, в том числе общественно-политических. То, о чем сегодня говорилось, нужно более активно, на конкретных примерах говорить и показывать населению, нашим людям. Эту работу нужно проводить всегда. И, конечно же, внимательно относиться к тем вопросам, к проблемам, которые сегодня ставит перед нами население, особенно в сельской местности, когда все проводимые нами мероприятия, казалось бы, качественные, достижения, можно разрушить всего лишь навсего об одну нерешенную проблему конкретного человека, имеющую социальное звучание.

Приоритеты регионального развития обсудили в Могилеве. Какие точки роста отмечены? Читайте здесь.

# Государственная политика # общество # Игорь Сергеенко # Юлия Мычка

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