Её картины знают во всём мире! Пообщались с художницей Маргаритой Манис

Анна Меркушевич, корреспондент:

Каким бы вы нарисовали Минск, если бы вам дали в руки холст, краски, кисти либо карандаши? Загадочным, романтичным, а, может быть, таинственным, или вот таким мистическим, как он получился у белорусской художницы Маргариты Манис?

Женщин часто называют слабым полом, однако это далеко не так. Зачастую, чтобы найти себя и стать счастливой, приходится преодолевать многое. Сегодня картины Маргариты Манис знают во всем мире. Ее работы есть в коллекциях ценителей искусства из 24 стран и даже в музее подарков во Дворце Независимости. Но путь к такому успеху был нелегким и достаточно долгим.