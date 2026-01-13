Её картины знают во всём мире! Пообщались с художницей Маргаритой Манис

Анна Меркушевич, корреспондент:
Каким бы вы нарисовали Минск, если бы вам дали в руки холст, краски, кисти либо карандаши? Загадочным, романтичным, а, может быть, таинственным, или вот таким мистическим, как он получился у белорусской художницы Маргариты Манис?
Женщин часто называют слабым полом, однако это далеко не так. Зачастую, чтобы найти себя и стать счастливой, приходится преодолевать многое. Сегодня картины Маргариты Манис знают во всем мире. Ее работы есть в коллекциях ценителей искусства из 24 стран и даже в музее подарков во Дворце Независимости. Но путь к такому успеху был нелегким и достаточно долгим.
Маргарита Манис, художница:
Я родилась художником. Сколько я себя помню с детства, это самое интересное было – рисовать. И потом, когда меня отвозили, как многих детей в то время, в деревню на лето, там все дети бежали на речку, в лес, и я, естественно, вместе с ними – с тех пор очень люблю и речку, и лес.
Но я каждый раз ждала, пока мы все прибежим обратно, и мне дадут листок и карандаши, чтобы порисовать. Мама товаровед, папа инженер, но они видели мое увлечение рисованием, и, слава богу, мне не мешали и даже поддерживали. Поступила сначала в художественное училище, потом в институт, потом в магистратуру Академии искусств.
Подробности в видео.