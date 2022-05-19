Школьница Минска: «Быть пионером для меня – это почётно»

Новости Беларуси. Пионерскому движению 100 лет. Праздник с богатой историей 19 мая отмечают по всей стране. В Минске у монумента Победы пионеры отдали дань памяти детям – героям войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители поколения NEXT сегодня не забывают, какой ценой была дана Победа в военных 1940-х. Активисты пионерского движения всегда были примером воспитания, чести, товарищества и патриотизма. Такими они остаются и сегодня.

Полина Зинкевич, ученица средней школы № 21 Минска:

Мы с моим классом, с моей классной руководительницей помогаем людям, на 9 Мая ездили к ветеранам, поздравляли их с этим днем, также помогаем животным, собирали корм и ездили на Гурского. Да и в принципе любим участвовать где-нибудь. Для меня быть пионером – это помогать людям, участвовать в разных активностях. Быть пионером для меня – это почетно.

Галина Гузовская, заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 21 Минска:

У нас разработан проект шестого школьного дня, про который сегодня тоже очень много говорится. И пионеры занимают там одну из главных ролей. Потому что на их добрых делах, на их конкретных поступках в поддержку ветеранов, которых, к сожалению, не так уже много осталось, в поддержку участников войны...