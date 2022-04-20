«Дети будут учиться ответственности». В Гродно в детском саду малыши высадили туи
Галина Буро, корреспондент:
Весна – время для традиционного наведения порядка на земле после зимы. Города начинают преображаться и зеленеть. Именно в эти дни белорусы стараются высадить как можно больше молодых деревьев. Так, появилась республиканская акция «Неделя леса». Только в Гродненской области высадили деревья на шести сотнях гектаров, в основном, это сосны и березы. И таким образом взрослые показали пример своим детям, которые теперь приняли эстафету.
На территории гродненского детского сада № 51 малыши высадили пять туй. Старательно орудовали лопатками и лейками, в помощи воспитателей практически не нуждались. Пообещали, что за туями будут ухаживать и периодически поливать, ведь это первая в их жизни посадка деревьев. А поскольку сейчас Год исторической памяти, на лужайке открыли малую архитектурную форму в виде книги, посвященной Элизе Ожешко. Детский сад расположен на одноименной улице, на ней в позапрошлом веке и жила известная писательница.
Алеся Шалькевич, воспитанница яслей-сада №51 Гродно:
Недавно у нас была экскурсия в дом-музей писательницы. Нам там показали, рассказали, как жила Элиза Ожешко, как она помогала бедным людям и опекала детей. Несколько раз мы ходили к памятнику Элизе Ожешко.
Будут проводить занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста.
Юлия Капицына, заместитель заведующей яслей-сада №51 Гродно:
Вот именно такой уголок позволит детям глубже изучить историю, культуру и традиции нашего родного города. И дети будут учиться ответственности. Для них и трудовая деятельность хорошо влияет.
Территорию детского сада и дальше планируют пополнять историческими инсталляциями. Следующую хотят посвятить уроженцу Гродно генералу армии Алексею Антонову, который участвовал в разработке практически всех крупных военных операций советских войск в период Великой Отечественной войны.
Галина Буро:
И от дела общественного к частному. Самое время высадить деревья на даче или приусадебном участке. Потому по всей стране проходят сельскохозяйственные ярмарки «Агровесна». В Гродно каждые выходные возле крупных торговых центров десятки фермеров и сельхозпроизводителей представляют свою продукцию: от саженцев и многолетних цветов до овощей, фруктов и меда.