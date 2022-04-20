«Дети будут учиться ответственности». В Гродно в детском саду малыши высадили туи

Галина Буро, корреспондент:

Весна – время для традиционного наведения порядка на земле после зимы. Города начинают преображаться и зеленеть. Именно в эти дни белорусы стараются высадить как можно больше молодых деревьев. Так, появилась республиканская акция «Неделя леса». Только в Гродненской области высадили деревья на шести сотнях гектаров, в основном, это сосны и березы. И таким образом взрослые показали пример своим детям, которые теперь приняли эстафету.

На территории гродненского детского сада № 51 малыши высадили пять туй. Старательно орудовали лопатками и лейками, в помощи воспитателей практически не нуждались. Пообещали, что за туями будут ухаживать и периодически поливать, ведь это первая в их жизни посадка деревьев. А поскольку сейчас Год исторической памяти, на лужайке открыли малую архитектурную форму в виде книги, посвященной Элизе Ожешко. Детский сад расположен на одноименной улице, на ней в позапрошлом веке и жила известная писательница.