Что делать, если залили соседи или напортачили строители?

Вас залили соседи? Строительная бригада испортила фундамент нового дома? Вы недовольны качеством облицовочных работ? С подобными проблемами вам помогут справиться специалисты в области строительно-технической экспертизы.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Любовь Малиновская, государственный судебный эксперт сектора строительно-технических, товароведческих и экономических экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Минской области; Любовь Вабищевич, заместитель начальника отдела строительно-технических и автодорожных экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

Подробности – в видеоматериале.