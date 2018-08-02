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Что делать, если залили соседи или напортачили строители?

02 августа 2018 08:15
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Вас залили соседи? Строительная бригада испортила фундамент нового дома? Вы недовольны качеством облицовочных работ? С подобными проблемами вам помогут справиться специалисты в области строительно-технической экспертизы.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Любовь Малиновская, государственный судебный эксперт сектора строительно-технических, товароведческих и экономических экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Минской области; Любовь Вабищевич, заместитель начальника отдела строительно-технических и автодорожных экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

Подробности – в видеоматериале.

# Судебная экспертиза # общество # Любовь Малиновская # Любовь Вабищевич

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