Приметы на декабрь. Во что верили наши предки?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус». 3 декабря – День Прокла. К этому времени окончательно устанавливалась зимняя санная дорога. «До Прокла не жди от дороги прока», – говорили наши предки. В этот день наблюдали за погодой. Считалось, что если 3 декабря выпадет снег, то 3 июля будет дождливым. Иногда по погоде в этот день судили обо всем июне. Если на Прокла пел снегирь, а сорока пряталась под стреху, это предвещало скорую вьюгу.

4 декабря – Введенье. Верили, что в этот день по улицам проезжает сама зима. В белоснежной шубе, на тройке лошадей. Своим дыханием она морозит воздух, рисует снежные узоры на окнах. Мороз и солнце в этот день считались хорошим знаком: это означало добрый урожай хлеба следующим летом. Согласно приметам, если этот день окажется морозным, то и все рождественские дни будут холодными. 5 декабря – Прокопьев день. С Прокопия, по мнению наших предков, устанавливался хороший, прочный санный путь. «Пришел Прокоп – разрыл сугроб, по снегу ступает, дорогу копает», – говорили по этому поводу люди. В этот день ставили в снегу зимние вехи, чтобы обозначить путь. Дорога, проложенная на Прокопия, держалась до самой весны.