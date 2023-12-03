Из-за сильных снегопадов в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Третий день календарной зимы и уже третий по счету циклон накрывает нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем непогода приходит к нам с юга. Из-за сильных снегопадов оранжевый уровень опасности действует 3 декабря в Беларуси.
Высота сугробов местами по стране уже достигла февральской нормы. Осадки прогнозируются утром на большей части территории страны, днем в основном в северо-восточных регионах, а вот по юго-востоку местами ожидается слабый гололед.
Без снега не обойдётся. Прогноз синоптиков на первую неделю зимы в Беларуси.