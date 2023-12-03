Прямой эфир

Помогаем комнатным растениям пережить зиму

03 декабря 2023 07:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первые холода перенесли нас в уютные места, где всегда тепло и комфортно. В такой сезонной пикировке нуждаются и любимые растения. Самое время переместить их на подоконник и позаботиться о грамотном уходе, рассказали в программе «Плюс-минус».

Помогаем комнатным растениям пережить зиму-1

Один из главных вопросов, волнующий владельцев зимних садов, – как часто надо поливать комнатные цветы зимой? В холодное время года темп роста растений значительно снижается, поэтому им не требуется столько воды, как весной или летом. Основное правило: поливать реже и не заливать, в горшке после полива вода стоять не должна! Это особенно свойственно тем растениям, которые посажены в кашпо или помещены в них прямо в горшках.

Чем лучше поливать комнатные цветы зимой? В городских условиях лучше не наливать в лейку воду непосредственно из-под крана, дайте ей отстояться. Как долго, зависит от качества водопроводной воды. Стандартная рекомендация – от двух часов до суток. Обязательно используйте теплую воду.

Приметы на декабрь. Во что так верили наши предки? Читайте здесь.

# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Где в Минске возводятся дома и как движется очередь? Анонс ток-шоу «Большой город»
02 декабря 2023 18:29

Где в Минске возводятся дома и как движется очередь? Анонс ток-шоу «Большой город»

Откровенно, жёстко и эмоционально! Важные акценты и заявления Лукашенко на саммите по климату в Дубае
02 декабря 2023 18:04

Откровенно, жёстко и эмоционально! Важные акценты и заявления Лукашенко на саммите по климату в Дубае

Аналитик БИСИ: конференция по климату – площадка, где государства могут честно поговорить об острых вопросах
02 декабря 2023 17:49

Аналитик БИСИ: конференция по климату – площадка, где государства могут честно поговорить об острых вопросах