Лукашенко: «Коль пошли на зачистку, будем чистить всё. ЕГУ закончил – ну и работай в Литве»

Виктория Ходосок, СТВ: Вопрос о том, как защитить страну от внешнего давления и влияния, пожалуй один из самых острых. Тем более наступают по всем фронтам и оружие не всегда очевидно. Польша, например, пользуется практически змеиной тактикой. Ползут в молодые умы через якобы выгодные предложения о лучшей жизни.

Илья Бегун, аналитик: Сейчас огромное количество появилось рекламы касаемо той же «карты поляка». Но на этот раз уже риторика сменилась, теперь они уже говорят не об этнических поляках, а о любом человеке, который изъявляет желание уехать в Польшу. Хотелось бы от вас комментарий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Трудно здесь нам на это реагировать будет. Просто надо работать, наверное, с нашим населением и принять – мы примем, работаем над этим – меры, и тем, кто уехал туда для обучения, промывания мозгов, они к нам вернутся и будут тут нам мозги мыть... Я поручил, вот министр образования находится, самые жесткие решения. Коль пошли на зачистку, будем чистить все. ЕГУ закончил – ну и работай в Литве. Работай, мы обойдемся, ничего страшного. У нас хорошее образование, ребята хорошие, там единицы выехали, получили образование – там и живите. Ясно, кто учится там: сынки, внучки и прочие родственники известно кого. Это кормушка. Точно так и здесь. В этом направлении сложно, но в ближайшее время примем соответствующие решения.