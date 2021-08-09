Прямой эфир

Лукашенко: «Коль пошли на зачистку, будем чистить всё. ЕГУ закончил – ну и работай в Литве»

09 августа 2021 18:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 8 часов 15 минут длился «Большой разговор с Президентом» Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Виктория Ходосок, СТВ:
Вопрос о том, как защитить страну от внешнего давления и влияния, пожалуй один из самых острых. Тем более наступают по всем фронтам и оружие не всегда очевидно. Польша, например, пользуется практически змеиной тактикой. Ползут в молодые умы через якобы выгодные предложения о лучшей жизни.

Лукашенко: «Коль пошли на зачистку, будем чистить всё. ЕГУ закончил – ну и работай в Литве»-1

Илья Бегун, аналитик: 
Сейчас огромное количество появилось рекламы касаемо той же «карты поляка». Но на этот раз уже риторика сменилась, теперь они уже говорят не об этнических поляках, а о любом человеке, который изъявляет желание уехать в Польшу. Хотелось бы от вас комментарий.

Лукашенко: «Коль пошли на зачистку, будем чистить всё. ЕГУ закончил – ну и работай в Литве»-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Трудно здесь нам на это реагировать будет. Просто надо работать, наверное, с нашим населением и принять – мы примем, работаем над этим – меры, и тем, кто уехал туда для обучения, промывания мозгов, они к нам вернутся и будут тут нам мозги мыть... Я поручил, вот министр образования находится, самые жесткие решения. Коль пошли на зачистку, будем чистить все. ЕГУ закончил – ну и работай в Литве. Работай, мы обойдемся, ничего страшного. У нас хорошее образование, ребята хорошие, там единицы выехали, получили образование – там и живите. Ясно, кто учится там: сынки, внучки и прочие родственники известно кого. Это кормушка. Точно так и здесь. В этом направлении сложно, но в ближайшее время примем соответствующие решения.

Лукашенко: «Коль пошли на зачистку, будем чистить всё. ЕГУ закончил – ну и работай в Литве»-5

Читайте также:

Александр Лукашенко – американской журналистке: вы законно избранного президента растоптали, убрали его из СМИ

Лукашенко: нам морду бьют сапогом, а мы хорошие. Ну ничего, мы тоже скоро развернемся

Александр Лукашенко: мы должны четко понимать – любая интеграция возможна, но без потери государственности и суверенитета

# Большой разговор с Президентом # Александр Лукашенко # Илья Бегун # Виктория Ходосок

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Даже если вы угробите Президента, на что вы рассчитываете, уже поздно»
09 августа 2021 18:42

Александр Лукашенко: «Даже если вы угробите Президента, на что вы рассчитываете, уже поздно»

Президент Беларуси о нападении Украины на Россию: если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне
09 августа 2021 18:40

Президент Беларуси о нападении Украины на Россию: если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне

«Поубавилось желание получить эти полномочия». Президент Беларуси о перераспределении власти местным органам
09 августа 2021 18:36

«Поубавилось желание получить эти полномочия». Президент Беларуси о перераспределении власти местным органам