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Участников акции «17 граней единства» встречали в Быхове. Какие темы обсуждали?

14 сентября 2023 19:57
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Новости Беларуси. Все больше городов нашей страны охватывает общественно-политический марафон «17 граней единства». Участников акции сегодня, 14 сентября, встречали в Быхове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участников акции «17 граней единства» встречали в Быхове. Какие темы обсуждали?-1

Участников акции «17 граней единства» встречали в Быхове. Какие темы обсуждали?-3

Это не только активисты партии «Белая Русь» и одноименной общественной организации. Принять участие в марафоне могли все желающие. В ходе встречи обсудили самые актуальные темы, волнующие наше общество – идеология белорусской государственности, задачи политических партий, вызовы и угрозы политической стабильности и суверенитету, достижения суверенной Беларуси.

Участников акции «17 граней единства» встречали в Быхове. Какие темы обсуждали?-6

Финиширует общественно-политический марафон уже завтра, накануне Дня народного единства. По его завершении издадут буклет, в котором соберут самые яркие материалы из выступлений спикеров.

# День народного единства # общество # Фотофакт

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