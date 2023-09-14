Участников акции «17 граней единства» встречали в Быхове. Какие темы обсуждали?

Новости Беларуси. Все больше городов нашей страны охватывает общественно-политический марафон «17 граней единства». Участников акции сегодня, 14 сентября, встречали в Быхове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не только активисты партии «Белая Русь» и одноименной общественной организации. Принять участие в марафоне могли все желающие. В ходе встречи обсудили самые актуальные темы, волнующие наше общество – идеология белорусской государственности, задачи политических партий, вызовы и угрозы политической стабильности и суверенитету, достижения суверенной Беларуси.