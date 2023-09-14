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Археологи продолжают раскопки древнего городища на Менке. Показываем самые интересные находки сезона

14 сентября 2023 19:45
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Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Археологи продолжают раскопки древнего городища на Менке. Показываем самые интересные находки сезона-1

Вероника Макаревич, ведущая:
Заводим машину времени и отправляемся в глубокую древность, туда, где зарождался Минск!

Археологи продолжают раскопки древнего городища на Менке. Показываем самые интересные находки сезона-4

Родник для души. Место силы и невероятного магнетизма. Деревня Городище на реке Менке как по волшебству переносит в глубокую древность. Огромные насыпные холмы словно нерушимая крепость. Только представьте, эта земля помнит наших предков с каменного века. Расцвет пришелся на железный век, когда возвели Малое Городище. Носители культуры штрихованной керамики были здесь до V века нашей эры.

Археологи продолжают раскопки древнего городища на Менке. Показываем самые интересные находки сезона-7

Андрей Войтехович, заведующий отделом археологии средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент:
Эта пряслица изготовлена из глины, специальное приспособление надевалось на веретено, чтобы крутящий момент был лучше. Пряслица относится к финалу железного века, возраст где-то 1 500 лет, это V-VI век нашей эры.

Археологи продолжают раскопки древнего городища на Менке. Показываем самые интересные находки сезона-10

Мечтали оказаться в средневековым граде? Прямо сейчас у вас есть такая возможность. В IX – начале X века богатые плодородные земли облюбовали славянские племена с Юга и Востока и начали заселять территорию. В этих местах жили ремесленники, жречество, племенная знать. Когда началась активная торговля, связанная со знаменитым путем «из варяг в греки», край близ Менки и Птичи не остался в стороне.

Археологи продолжают раскопки древнего городища на Менке. Показываем самые интересные находки сезона-13

Товары завозили, скупали, продавали. По одной из версий, на рубеже эр здесь возник древнерусский город. 30 гектаров! Мегаполис Средневековья. Знать и купцы жили внутри валов – самом престижном и защищенном месте, а простые люди – на открытых посадах.

Археологи продолжают раскопки древнего городища на Менке. Показываем самые интересные находки сезона-16

Андрей Войтехович:
На этом месте, скорее всего, располагалась главная брама въезд в Городище. Мы сейчас стоим на классическом детинце древнего города. Вокруг высокие стены, а уже за пределами находятся неукрепленные посады. Дома были небольшие, где-то 4 на 4 метра, с небольшими дверями, маленькими окнами. К жилому помещению примыкали нежилые помещения, где зимой скотину содержали, запасы. Отапливалось, мы находим остатки печей-каменок. Это просто груда камней, сложенная с отверстием, куда закладывались дрова, и обмазанная глиной. Топилась по-черному. Дым выходил из печки в отверстие в крыше.

Семьи были большие, до 12 человек бывало. У знати были побольше дома. Допустим, в Новогрудке на XI век известны дома и по 100 квадратных метров.

Археологи продолжают раскопки древнего городища на Менке. Показываем самые интересные находки сезона-19

Мекка для археологов. В ходе раскопок, которые здесь ведут с 50-х годов прошлого века, удалось найти немало свидетельств плодотворного ремесла. В городе были гончарная, костерезная, кузнечная, ювелирная и другие мастерские. Украшения делали сами и привозили из-за морей. Кстати, исследования антропологов подтверждают, в XI веке наши предки мало чем отличались от нас. Единственное – дресс-код. У женщин неизменным атрибутом были височные кольца, у мужчин – фибула, застежка для плаща. Знакомимся с драгоценными находками этого сезона.

Археологи продолжают раскопки древнего городища на Менке. Показываем самые интересные находки сезона-22

Андрей Войтехович:
Синее стекло это импорт из стран Ближнего Востока, где-нибудь Арабский халифат, Сирия. На свету играет немножко бирюзой. А вот эта бусина изготовлена из сердолика, такие бусы привозили из региона Кавказа.

Археологи продолжают раскопки древнего городища на Менке. Показываем самые интересные находки сезона-25

Очень важное свидетельство мы нашли в прошлом году это донце горшка с изображением личного родового знака, трезубца Изяслава Владимировича, сына Рогнеды. В этом году мы нашли второе такое же донце, что свидетельствует о том, что это не просто какая-то эпизодическая привозная посуда, а что эта посуда с личным знаком князя изготавливалась на месте. Это значит, что либо сам князь сюда пожаловал и для него сделали специальную посуду, либо его представители, дружина, бояре, которые здесь жили, имели привилегию пользоваться посудой с его родовым знаком.

Археологи продолжают раскопки древнего городища на Менке. Показываем самые интересные находки сезона-28

Елена Серенкова, младший научный сотрудник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси:
Мы здесь занимаемся промыванием керамики, очень много остатков посуды, горшков. Даже бутылку находили, донышко интересное. Очень много костей животных зубы, копыта, рога. Когда чувствуешь, что 1 000 лет, такое благоговение ощущается.

Археологи продолжают раскопки древнего городища на Менке. Показываем самые интересные находки сезона-31

Среди свежих трофеев – фрагмент наконечника стрелы монгольского типа, свинцовая торговая пломба с крестом, которой маркировались шкуры пушных зверей, орнаментированный кистень, фаянсовая посуда из Самарканда и еще масса сокровищ. Жизнь на Менке бурлила до конца XI – начала XII века, а затем начала затухать. Мощные валы не позволяли расширить территорию, которая стала тесной для разросшегося населения. Так, где начался Менск: здесь или на Немиге? Пока в ответ лишь многоточие.

Археологи продолжают раскопки древнего городища на Менке. Показываем самые интересные находки сезона-34

Андрей Войтехович:
Большинство древнерусских городов получило свое название от реки. Полоцк Полота, Витебск Витьба. А Менск, который стоит на Свислочи, на Немиге, почему-то называется Менском, а не Немиском. По этой причине уже в 20-е годы XX века была выдвинута версия, что первоначально Менск находился здесь.

Если будет установлено, что укрепления были насыпаны в начале XI века, то скорее всего это тот город летописный, который появляется впервые в летописи в 1063 году в связи со знаменитой битвой на Немиге, когда коалиция южнорусских князей пошла на Минск, взяла его приступом, угнала всех жителей, а потом отсюда пошла на Немигу, где встретилась с войсками Всеслава Чародея. Всеслав был разбит. Но раз Менск был на Немиге, то куда они пошли? Скорее всего, было перемещение столицы.

Археологи продолжают раскопки древнего городища на Менке. Показываем самые интересные находки сезона-37

Уникальные находки планируют опубликовать в книге. А в перспективе – археологический музей под открытым небом, в котором можно будет прочувствовать атмосферу древнерусского города, заглянуть во двор к жителям, в ремесленные мастерские и, конечно, удивиться экспонатам – живым свидетелям эпохи.

Андрей Войтехович:
Я думаю, что этот музей будет очень популярен не только у минчан, но и у других жителей Беларуси. Фестивали здесь будут проводиться средневековой культуры, рыцарские фестивали.

Поклонники истории могут продолжить путешествие в Ратуше. На новой выставке собрали эксклюзивные артефакты. Урожай 2023 года – то, что нужно увидеть своими глазами.

# Археология # общество # Андрей Войтехович # Вероника Макаревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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