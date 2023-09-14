Археологи продолжают раскопки древнего городища на Менке. Показываем самые интересные находки сезона

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Заводим машину времени и отправляемся в глубокую древность, туда, где зарождался Минск!

Родник для души. Место силы и невероятного магнетизма. Деревня Городище на реке Менке как по волшебству переносит в глубокую древность. Огромные насыпные холмы словно нерушимая крепость. Только представьте, эта земля помнит наших предков с каменного века. Расцвет пришелся на железный век, когда возвели Малое Городище. Носители культуры штрихованной керамики были здесь до V века нашей эры.

Андрей Войтехович, заведующий отделом археологии средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент:

Эта пряслица изготовлена из глины, специальное приспособление надевалось на веретено, чтобы крутящий момент был лучше. Пряслица относится к финалу железного века, возраст – где-то 1 500 лет, это V-VI век нашей эры.

Мечтали оказаться в средневековым граде? Прямо сейчас у вас есть такая возможность. В IX – начале X века богатые плодородные земли облюбовали славянские племена с Юга и Востока и начали заселять территорию. В этих местах жили ремесленники, жречество, племенная знать. Когда началась активная торговля, связанная со знаменитым путем «из варяг в греки», край близ Менки и Птичи не остался в стороне.

Товары завозили, скупали, продавали. По одной из версий, на рубеже эр здесь возник древнерусский город. 30 гектаров! Мегаполис Средневековья. Знать и купцы жили внутри валов – самом престижном и защищенном месте, а простые люди – на открытых посадах.

Андрей Войтехович:

На этом месте, скорее всего, располагалась главная брама – въезд в Городище. Мы сейчас стоим на классическом детинце древнего города. Вокруг высокие стены, а уже за пределами находятся неукрепленные посады. Дома были небольшие, где-то 4 на 4 метра, с небольшими дверями, маленькими окнами. К жилому помещению примыкали нежилые помещения, где зимой скотину содержали, запасы. Отапливалось, мы находим остатки печей-каменок. Это просто груда камней, сложенная с отверстием, куда закладывались дрова, и обмазанная глиной. Топилась по-черному. Дым выходил из печки в отверстие в крыше. Семьи были большие, до 12 человек бывало. У знати были побольше дома. Допустим, в Новогрудке на XI век известны дома и по 100 квадратных метров.

Мекка для археологов. В ходе раскопок, которые здесь ведут с 50-х годов прошлого века, удалось найти немало свидетельств плодотворного ремесла. В городе были гончарная, костерезная, кузнечная, ювелирная и другие мастерские. Украшения делали сами и привозили из-за морей. Кстати, исследования антропологов подтверждают, в XI веке наши предки мало чем отличались от нас. Единственное – дресс-код. У женщин неизменным атрибутом были височные кольца, у мужчин – фибула, застежка для плаща. Знакомимся с драгоценными находками этого сезона.

Андрей Войтехович:

Синее стекло – это импорт из стран Ближнего Востока, где-нибудь Арабский халифат, Сирия. На свету играет немножко бирюзой. А вот эта бусина изготовлена из сердолика, такие бусы привозили из региона Кавказа.

Очень важное свидетельство мы нашли в прошлом году – это донце горшка с изображением личного родового знака, трезубца Изяслава Владимировича, сына Рогнеды. В этом году мы нашли второе такое же донце, что свидетельствует о том, что это не просто какая-то эпизодическая привозная посуда, а что эта посуда с личным знаком князя изготавливалась на месте. Это значит, что либо сам князь сюда пожаловал и для него сделали специальную посуду, либо его представители, дружина, бояре, которые здесь жили, имели привилегию пользоваться посудой с его родовым знаком.

Елена Серенкова, младший научный сотрудник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси:

Мы здесь занимаемся промыванием керамики, очень много остатков посуды, горшков. Даже бутылку находили, донышко интересное. Очень много костей животных – зубы, копыта, рога. Когда чувствуешь, что 1 000 лет, такое благоговение ощущается.

Среди свежих трофеев – фрагмент наконечника стрелы монгольского типа, свинцовая торговая пломба с крестом, которой маркировались шкуры пушных зверей, орнаментированный кистень, фаянсовая посуда из Самарканда и еще масса сокровищ. Жизнь на Менке бурлила до конца XI – начала XII века, а затем начала затухать. Мощные валы не позволяли расширить территорию, которая стала тесной для разросшегося населения. Так, где начался Менск: здесь или на Немиге? Пока в ответ лишь многоточие.

Андрей Войтехович:

Большинство древнерусских городов получило свое название от реки. Полоцк – Полота, Витебск – Витьба. А Менск, который стоит на Свислочи, на Немиге, почему-то называется Менском, а не Немиском. По этой причине уже в 20-е годы XX века была выдвинута версия, что первоначально Менск находился здесь. Если будет установлено, что укрепления были насыпаны в начале XI века, то скорее всего это тот город летописный, который появляется впервые в летописи в 1063 году в связи со знаменитой битвой на Немиге, когда коалиция южнорусских князей пошла на Минск, взяла его приступом, угнала всех жителей, а потом отсюда пошла на Немигу, где встретилась с войсками Всеслава Чародея. Всеслав был разбит. Но раз Менск был на Немиге, то куда они пошли? Скорее всего, было перемещение столицы.