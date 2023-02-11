Применение новых разработок и постоянный контроль. Вот как устраняют колейность на минских дорогах

В Минске более 1 тысячи 100 улиц, 1 тысячи 300 километров дорог и 120 мостов и путепроводов. Под пристальным вниманием каждый сантиметр асфальта. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о качестве столичных магистралей и развязок.
Екатерина Забенько, СТВ:
Что касается дорожного покрытия, одна из основных проблем – это образование колейностей. Есть ли способ профилактики такой проблемы?
Денис Глинский, генеральный директор Горремавтодора Мингорисполкома:
Да, существует в Минске такая проблема, как колейность, которая появляется на остановочных пунктах, где большое движение транспорта, на перекрестках, где происходят торможение, разгон. Мы очень открыты для всех: для науки, для экспериментов. В 2022 году отработали улицу Калиновского. Российские коллеги предоставили нам в виде эксперимента армированную сетку, которая должна помочь и от колейности, и от продольных и поперечных трещин. Это был небольшой пилотный проект на одном из участков в Первомайском районе. На улице Калиновского она была уложена. Она будет мониториться 2-3 года, будем смотреть, какой от этого будет эффект. Чтобы продлить жизнь нашим улицам, особенно на мостовых сооружениях, мы применили в 2022 году пропитки. Это бетонные пропитки, которые мы применили и на кольцевой дороге (на мостах, путепроводах), и в Минске – там, где большие транспортные потоки. Есть такая технология, как поверхностная обработка. В прошлом году было выполнено свыше 300 тысяч квадратных метров этой поверхностной обработки. На многие улицы Минска планы и на этот год.
Екатерина Забенько:
А какие результаты?
Денис Глинский:
Технология позволяет работать только при положительной температуре (выше 15 градусов), она продлевает жизнь нашим улицам на 2-4 года.
Екатерина Забенько:
Но это уже белорусская разработка?
Денис Глинский:
Да.
Екатерина Забенько:
Сильно ли вам помогает «БелдорНИИ»? Насколько усовершенствовал качество белорусских дорог за последние годы?
Денис Глинский:
Все наши дорожные эксперименты, многие наши работы – это все с «БелдорНИИ» и кафедрой нашего профильного университета БНТУ.
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