Применение новых разработок и постоянный контроль. Вот как устраняют колейность на минских дорогах

В Минске более 1 тысячи 100 улиц, 1 тысячи 300 километров дорог и 120 мостов и путепроводов. Под пристальным вниманием каждый сантиметр асфальта. В программе « Большой город » на СТВ поговорили о качестве столичных магистралей и развязок.

Денис Глинский, генеральный директор Горремавтодора Мингорисполкома:

Да, существует в Минске такая проблема, как колейность, которая появляется на остановочных пунктах, где большое движение транспорта, на перекрестках, где происходят торможение, разгон. Мы очень открыты для всех: для науки, для экспериментов. В 2022 году отработали улицу Калиновского. Российские коллеги предоставили нам в виде эксперимента армированную сетку, которая должна помочь и от колейности, и от продольных и поперечных трещин. Это был небольшой пилотный проект на одном из участков в Первомайском районе. На улице Калиновского она была уложена. Она будет мониториться 2-3 года, будем смотреть, какой от этого будет эффект. Чтобы продлить жизнь нашим улицам, особенно на мостовых сооружениях, мы применили в 2022 году пропитки. Это бетонные пропитки, которые мы применили и на кольцевой дороге (на мостах, путепроводах), и в Минске – там, где большие транспортные потоки. Есть такая технология, как поверхностная обработка. В прошлом году было выполнено свыше 300 тысяч квадратных метров этой поверхностной обработки. На многие улицы Минска планы и на этот год.

Екатерина Забенько:

А какие результаты?

Денис Глинский:

Технология позволяет работать только при положительной температуре (выше 15 градусов), она продлевает жизнь нашим улицам на 2-4 года.

Екатерина Забенько:

Но это уже белорусская разработка?