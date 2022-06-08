Именем Героя Бурдейного названы улица и школа в Минске. Вспоминаем подвиг советского военачальника

Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь празднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эту Победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Улица Бурдейного расположена во Фрунзенском районе Минска. Ее протяженность – чуть менее 2 километров. Начинается от перекрестка с улицей Тимошенко, далее идет параллельно улице Притыцкого, пересекается с Якубовского и заканчивается перекрестком с улицей Лобанка. Названа в честь советского военачальника, Героя Советского Союза Алексея Семеновича Бурдейного. Родился Алексей Бурдейный 18 октября 1908 года в украинском Житомире в семье рабочего. После окончания рабфака работал на различных предприятиях родного города. В Красную армию попал в июне 1931-го. Через год, в 1932-м, окончил Саратовское бронетанковое училище. Служил командиром взвода механизированной бригады в Московском военном округе. С октября 1933 года он был старшим автотехником аэропорта Монино, с сентября 1935-го по сентябрь 1937-го – командиром танковой роты. В 1940 году Бурдейный окончил Военную академию механизации и моторизации имени Сталина. После чего его назначают командиром танкового полка. А в октябре 1940-го Алексей Семенович становится помощником начальника оперативного отдела штаба. Великую Отечественную майор Бурдейный встретил на фронте.

В 1941-м Бурдейный был назначен командиром танкового полка на Юго-Западном и Южном фронтах, командовал полком в Ростовской оборонительной и наступательной операциях. С апреля по декабрь 1942-го он уже начальник штаба 24-го танкового корпуса, который только начал формироваться в Ворошиловграде. Летом и осенью 1942-го корпус вел тяжелые оборонительные бои под Воронежем и в большой излучине Дона. А 17 декабря 1942 года был введен в прорыв и начал свой легендарный глубокий рейд. Уже 24 декабря танковый корпус под руководством Бурдейного ворвался в станицу Tацинская и уничтожил один из важнейших аэродромов, с которых снабжалась окруженная группировка врага в Сталинграде. За 11 суток было убито до 11 тысяч вражеских солдат, уничтожено 84 танка, 106 орудий и 431 самолет, захвачены 4 800 пленных. 31 августа 1943 года полковнику Бурдейному было присвоено воинское звание «генерал-майор танковых войск».

Алексей Бурдейный проявил свой полководческий талант и в Белорусской операции. Его корпус доблестно сражался в Витебско-Оршанской битве, а во время Минской операции c боями прошел свыше 1 000 километров. Входившая в состав корпуса 4-я гвардейская танковая бригада в 5 часов утра 3 июля 1944 года первой ворвалась в Минск, а менее чем через час в город вошли и остальные бригады, входившие в состав корпуса. Из воспоминаний А.С. Бурдейного:

В 5 часов утра полковник О.А. Лосик доложил, что бригада ведет бой на улицах Минска. К 6 утра все главные силы корпуса вели бой в городе. К 10 часам наши бригады громили противника в центральной и западной частях Минска. К середине дня корпус вышел из города, заняв отведенные ему рубежи западнее Минска. Столица Беларуси была наша.

За умелое командование танковым корпусом в Белорусской операции, образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом героизм и мужество 19 апреля 1945 года генерал-лейтенанту танковых войск Бурдейному было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».