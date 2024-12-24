В Минске более 900 многодетных семей направлены на улучшение жилищных условий в 2024-м

Поддержка материнства и детства – национальный приоритет Беларуси. Только в столице с начала 2024 года более 900 многодетных семей направлены на улучшение жилищных условий, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все они при наличии оснований получили право на господдержку – льготный кредит или субсидию, в зависимости от того, в какой из графиков финансирования был включен дом. Многодетным семьям предлагают начать строительство как в многоквартирных жилых домах, так и усадебного типа. В том числе в Смолевичах и малых городах. Также можно получить арендное или социальное жилье. Сейчас на очереди на улучшение жилищных условий состоит около 3 800 многодетных семей.

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Минск заканчивает текущий год с хорошими показателями. Более двух тысяч квартир нами направлено для долевого строительства на общегородскую очередь. Больше 200 квартир для улучшения жилищных условий граждан, которые состоят на учете по месту работы. В том числе 148 в городе-спутнике Смолевичи для работников учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты столицы.

В столице более 17 тысяч семей с тремя и более детьми. Самый многодетный район – Фрунзенский.