Лазуткин: резкие заявления Госдепа – это заявление администрации Байдена, им осталось меньше месяца

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Госдепартамент США неожиданно поставил Беларусь в один ряд со странами, где идут горячие конфликты. С 2018 года в США действует 4 уровня предупреждений для граждан об опасности, где 4-я категория означает самый высокий риск и рекомендацию немедленно покинуть страну. И вот на днях в список таких опасных стран наравне с Сирией, Ираном, Ираком и Афганистаном американцы внесли Беларусь.
Год назад такая же рекомендация «немедленно уехать» поступала в отношении России накануне теракта в «Крокусе». Но тогда проводилась информационная операция – американцы знали о теракте, что формально его исполняет ИГИЛ, организация, связанная США, и им надо было снять с себя подозрения. Поэтому в случае с Россией они прямо указали, что речь идет об угрозе терроризма.
А в белорусском случае на сайте Госдепартамента указана другая официальная причина – слишком жесткий, по мнению США, правоохранительный режим. То есть, наоборот, у нас слишком безопасно. Поэтому Госдепартамент призывает американцев не участвовать в массовых мероприятиях – это намек на выборы, а также не провозить с собой электронные устройства и не использовать программные средства для общения, потому что белорусская власть, как указано, их полностью контролирует.
Андрей Лазуткин:
В случае проблем прямо сказано, что американское гражданство ничего не гарантирует, потому что наша страна двойные гражданства не признает и консульская помощь будет затруднена.
Расскажите это Павлу Дурову, который был гражданином Эмиратов, и которого выманили во Францию на переговоры и там арестовали как гражданина Франции, а консула Эмиратов не пустили. Но что-то Франция не попала ни в какие черные списки.
А в белорусском случае два момента. Первый – это предупреждение всем активистам, которые в составе разных группировок или одиночно, как они говорят, «борются с режимом». Это сигнал от центра, что в период выборов все действуют на свой страх и риск. А причина в том, что граждане США во время прошлых выборов проводили полевые мероприятия в Беларуси.
Политтехнолог Виталий Шкляров имел диппаспорт США как муж сотрудницы американского посольства в Киеве, и он был мозговым центром всей избирательной кампании. Он находился в Гомеле, где его задержали, а потом проводили переговоры с главой Госдепартамента Помпео о его освобождении. Понятно, что второй такой позор Госдепартаменту не нужен.
Еще один такой гражданин США – Юрий Зенкевич, эмигрант из Беларуси, бывший член БНФ, который уехал из страны в нулевые годы, жил в США, а после выборов приехал и пытался организовать заговор военных и покушение на Президента. Он также был задержан в Москве.
Андрей Лазуткин:
Для США оба случая были провалом, потому что они указывали на участие Штатов в государственном перевороте. Подрывные действия, по задумке, должны на местах вести сами белорусы (это же якобы «самоорганизованный протест»), выше их координируют наши бывшие граждане из Варшавы, их действия контролируют поляки, а в самом конце цепочки находятся сотрудники Госдепартамента США по Восточной Европе, которые, условно, базируются в Праге.
То есть это длинная цепочка, где участие США специально не светят. Поэтому Штатам невыгодно, чтобы такие люди, как Шкляров и Зенкевич, во время выборов были задержаны с поличным в Беларуси. И им прямым текстом сообщают, что не надо ехать в Беларусь и в чем-либо участвовать на выборах: «Вас не вытащат». В прошлый раз такое «вытаскивание» обошлось Госдепартаменту дорого. Шклярова отдали после беседы с Президентом, вот он рассказывает свои впечатления.
– Такой вот «Последний из могикан». Плотный, сильный, крутой мужик, если честно.
– Ужас внушает какой-то?
– Мне – нет. Я смотрел на равных, мне показалось, что мы одного поля люди. Это точно крутой, невероятно сильно человек. Любящий отец, кстати, что меня поразило. Я пять часов следил за ним, смотрел ему в глаза очень долго.
Андрей Лазуткин:
А Трамп после этого белорусские протесты никак не поддержал, наверное, прислушался к мнению Шклярова. Для сравнения, примерно в те же даты началась американская операция в Венесуэле, когда под видом гуманитарных конвоев хотели зайти с территории Колумбии, и Трамп там был очень активен и много высказывался. То есть Шклярова, скорее всего, разменяли на ограничение публичной поддержки протестов.
Но это момент, который касается активистов – граждан США. А второй момент касается консульской помощи, дипломатов. Вот на кого здесь пенять? Американцы сами наложили на нас санкции, и это ответные зеркальные меры, когда в обеих странах сокращается диппредствительство, они сами в этом виноваты. Но если посольства стоят пустыми, это не значит, что против нас не работают.
Американский центр, который отвечает за Беларусь, все годы независимости находится в Вильнюсе. Если помните, после 2020-го туда даже хотели десантировать американского посла, которого мы не приняли и который, по задумке, должен был повышать статус уехавшей оппозиции. Но эта женщина без работы не осталась, сегодня она посол США на Кипре. И там же, в Вильнюсе, на базе спецслужб Литвы действует американская техническая разведка и резидентура, которая по нам работает.
То есть при необходимости дипломату нужно получить визу и приехать из Вильнюса в Минск, чтобы, например, попасть на суд к гражданину США, было бы желание. Но, повторимся, США невыгодно светить свое участие в подрывных действиях. Поляки, украинцы, литовцы – вот это их операторы, руками которых они делают грязную работу, а сами остаются чистыми, чтобы сохранять легальные каналы.
Андрей Лазуткин:
Но это то, что касается формальной стороны дела. А еще идет неформальный обмен сигналами между США и Беларусью по линии посредников. Президент об этом говорил. Обычно эти вещи закрыты, но один из таких сигналов недавно посылал осужденный гражданин США Юрий Зенкевич. В ноябре вышел фильм-расследование о терроризме, где он рассказал обо всем, что здесь делал и с кем работал в США, а потом обратился к Харрис и Трампу, на тот момент кандидатам, с просьбой решить его судьбу.
До этого, напомню, успешно обменяли Рико Кригера. То есть каналы взаимодействия с США работают, и, возможно, американцам предложили какие-то условия за Зенкевича. А дальше, видимо, последовал тот самый ответ, в котором Госдепартамент ставит нас на уровень Афганистана и Ирака. Но не из-за угрозы терроризма и войны, а потому что якобы гражданам США, видите ли, оказывают недостаточную консульскую помощь. Но это как бы ответ от демократов.
Дальше придут республиканцы, и уже от них поступит какой-то закрытый сигнал. Так что нынешние резкие заявления Госдепартамента реально говорят не о том, что во время наших выборов произойдет какой-то теракт, а о том, что Минск и Вашингтон не договорились. Но, повторюсь, это заявление уходящей администрации, им осталось меньше месяца. Поэтому нам стараются осложнить коммуникацию со следующей администрацией, чтобы было сложнее проводить разморозку.
А вторая причина – да, они сознательно пугают людей перед выборами, это угроза. Мы видим, сколько оружия под занавес Киеву передала администрация Байдена, и это не только деньги, которые идут на танки и самолеты, но и финансирование подрывных мероприятий и терактов. И наших людей пытаются испугать, показать, что белорусская власть якобы не может обеспечить безопасность даже своим гражданам, не говоря уже об американских.
Но такова политика: говорят одно, причины у этого другие, а реально происходит третье. Поэтому чтобы все понимать, в будущем году смотрите «Занимательную политологию». А с вами был Андрей Лазуткин.