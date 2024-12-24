Лазуткин: резкие заявления Госдепа – это заявление администрации Байдена, им осталось меньше месяца

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Госдепартамент США неожиданно поставил Беларусь в один ряд со странами, где идут горячие конфликты. С 2018 года в США действует 4 уровня предупреждений для граждан об опасности, где 4-я категория означает самый высокий риск и рекомендацию немедленно покинуть страну. И вот на днях в список таких опасных стран наравне с Сирией, Ираном, Ираком и Афганистаном американцы внесли Беларусь. Год назад такая же рекомендация «немедленно уехать» поступала в отношении России накануне теракта в «Крокусе». Но тогда проводилась информационная операция – американцы знали о теракте, что формально его исполняет ИГИЛ, организация, связанная США, и им надо было снять с себя подозрения. Поэтому в случае с Россией они прямо указали, что речь идет об угрозе терроризма. А в белорусском случае на сайте Госдепартамента указана другая официальная причина – слишком жесткий, по мнению США, правоохранительный режим. То есть, наоборот, у нас слишком безопасно. Поэтому Госдепартамент призывает американцев не участвовать в массовых мероприятиях – это намек на выборы, а также не провозить с собой электронные устройства и не использовать программные средства для общения, потому что белорусская власть, как указано, их полностью контролирует.

Андрей Лазуткин:

В случае проблем прямо сказано, что американское гражданство ничего не гарантирует, потому что наша страна двойные гражданства не признает и консульская помощь будет затруднена. Расскажите это Павлу Дурову, который был гражданином Эмиратов, и которого выманили во Францию на переговоры и там арестовали как гражданина Франции, а консула Эмиратов не пустили. Но что-то Франция не попала ни в какие черные списки. А в белорусском случае два момента. Первый – это предупреждение всем активистам, которые в составе разных группировок или одиночно, как они говорят, «борются с режимом». Это сигнал от центра, что в период выборов все действуют на свой страх и риск. А причина в том, что граждане США во время прошлых выборов проводили полевые мероприятия в Беларуси. Политтехнолог Виталий Шкляров имел диппаспорт США как муж сотрудницы американского посольства в Киеве, и он был мозговым центром всей избирательной кампании. Он находился в Гомеле, где его задержали, а потом проводили переговоры с главой Госдепартамента Помпео о его освобождении. Понятно, что второй такой позор Госдепартаменту не нужен. Еще один такой гражданин США – Юрий Зенкевич, эмигрант из Беларуси, бывший член БНФ, который уехал из страны в нулевые годы, жил в США, а после выборов приехал и пытался организовать заговор военных и покушение на Президента. Он также был задержан в Москве.

Андрей Лазуткин:

Для США оба случая были провалом, потому что они указывали на участие Штатов в государственном перевороте. Подрывные действия, по задумке, должны на местах вести сами белорусы (это же якобы «самоорганизованный протест»), выше их координируют наши бывшие граждане из Варшавы, их действия контролируют поляки, а в самом конце цепочки находятся сотрудники Госдепартамента США по Восточной Европе, которые, условно, базируются в Праге. То есть это длинная цепочка, где участие США специально не светят. Поэтому Штатам невыгодно, чтобы такие люди, как Шкляров и Зенкевич, во время выборов были задержаны с поличным в Беларуси. И им прямым текстом сообщают, что не надо ехать в Беларусь и в чем-либо участвовать на выборах: «Вас не вытащат». В прошлый раз такое «вытаскивание» обошлось Госдепартаменту дорого. Шклярова отдали после беседы с Президентом, вот он рассказывает свои впечатления.

– Такой вот «Последний из могикан». Плотный, сильный, крутой мужик, если честно.

– Ужас внушает какой-то?

– Мне – нет. Я смотрел на равных, мне показалось, что мы одного поля люди. Это точно крутой, невероятно сильно человек. Любящий отец, кстати, что меня поразило. Я пять часов следил за ним, смотрел ему в глаза очень долго.

Андрей Лазуткин:

А Трамп после этого белорусские протесты никак не поддержал, наверное, прислушался к мнению Шклярова. Для сравнения, примерно в те же даты началась американская операция в Венесуэле, когда под видом гуманитарных конвоев хотели зайти с территории Колумбии, и Трамп там был очень активен и много высказывался. То есть Шклярова, скорее всего, разменяли на ограничение публичной поддержки протестов. Но это момент, который касается активистов – граждан США. А второй момент касается консульской помощи, дипломатов. Вот на кого здесь пенять? Американцы сами наложили на нас санкции, и это ответные зеркальные меры, когда в обеих странах сокращается диппредствительство, они сами в этом виноваты. Но если посольства стоят пустыми, это не значит, что против нас не работают. Американский центр, который отвечает за Беларусь, все годы независимости находится в Вильнюсе. Если помните, после 2020-го туда даже хотели десантировать американского посла, которого мы не приняли и который, по задумке, должен был повышать статус уехавшей оппозиции. Но эта женщина без работы не осталась, сегодня она посол США на Кипре. И там же, в Вильнюсе, на базе спецслужб Литвы действует американская техническая разведка и резидентура, которая по нам работает. То есть при необходимости дипломату нужно получить визу и приехать из Вильнюса в Минск, чтобы, например, попасть на суд к гражданину США, было бы желание. Но, повторимся, США невыгодно светить свое участие в подрывных действиях. Поляки, украинцы, литовцы – вот это их операторы, руками которых они делают грязную работу, а сами остаются чистыми, чтобы сохранять легальные каналы.