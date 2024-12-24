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В главном цирке страны юных белорусов поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством

24 декабря 2024 19:14
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Тем временем свое путешествие продолжает самый добрый предпраздничный марафон «Наши дети», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ежедневно он приносит незабываемые эмоции маленьким белорусам.

В главном цирке страны юных белорусов поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством-2

Счастливые улыбки и красочное выступление – в главном цирке страны с наступающим Новым годом и Рождеством масштабно поздравили ребят. Здесь собрались около полутора тысяч юных минчан со всех районов столицы. Это дети из малообеспеченных и многодетных семей. А также школьники, добившиеся успехов в учебе. Присутствующих лично поздравил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

А артисты цирка подарили ребятам красочное выступление с акробатическими этюдами и хореографическими постановками. Головокружительные трюки впечатлили юных зрителей.

В главном цирке страны юных белорусов поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством-4

Ксения Пилипейко, учащаяся средней школы № 45:
Мне очень нравится, потому что это очень интересно. Тут работают хорошие люди, они прекрасно развлекают детей, интересно очень, весело. Мне очень понравилось, как станцевали танец пингвинов, очень хорошая песня и прекрасный танец.

В главном цирке страны юных белорусов поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством-6

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы постарались все сделать для того, чтобы дойти до каждого ребенка, оказать им внимание, сделать все для того, чтобы он почувствовал, что он гражданин нашей страны, что он является человеком, который будет строить наше будущее.

В главном цирке страны юных белорусов поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством-8

В завершение праздника ребятам вручили сладкие подарки. Такое поздравление точно станет для них теплым и радостным воспоминанием.

# Государственная политика # Владимир Кухарев # Дети

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