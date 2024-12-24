В главном цирке страны юных белорусов поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством

Тем временем свое путешествие продолжает самый добрый предпраздничный марафон «Наши дети», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ежедневно он приносит незабываемые эмоции маленьким белорусам.

Счастливые улыбки и красочное выступление – в главном цирке страны с наступающим Новым годом и Рождеством масштабно поздравили ребят. Здесь собрались около полутора тысяч юных минчан со всех районов столицы. Это дети из малообеспеченных и многодетных семей. А также школьники, добившиеся успехов в учебе. Присутствующих лично поздравил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

А артисты цирка подарили ребятам красочное выступление с акробатическими этюдами и хореографическими постановками. Головокружительные трюки впечатлили юных зрителей.