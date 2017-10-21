Социализация особенных детей через театр: уникальная методика семейного инклюзив-театра «i»

Новости Беларуси. Новую систему социализации детей с особенностями представили на первом международном форуме «Театр и аутизм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Методика, разработанная семейным инклюзив-театром «И», не имеет аналогов в мире. Во время форума ее изучали эксперты из других стран – это общественные деятели, врачи, люди искусства.

Снежинки, сказочные персонажи и обитатели лесной чащи. Это представление похоже на школьное, только играют в нем особенные дети. Среди них и Костя. Мальчик с синдромом Аспергера написал сказку о железной дороге. Теперь по ней поставили спектакль.

Константин Жибуль:

Гэта спачатку была казка пра чыгунку. У ёй удзельнічалі сабачкі, кот і чыгунка.

Вера Жибуль:

Для Кастуся гэта адзіны калектыў, у якім ён займаецца разам з дзецьмі. У школе ён не вучыцца, навучаецца дома. Самакантроль у яго палепшыўся, і ён яшчэ больш разняволены стаў.

Это – итог планомерной работы и точного расчета. В инклюзивной труппе 15 детей с аутизмом, 85 – без. За счет такой пропорции достигается гармония. Обычные актеры так учатся тоже, в первую очередь – терпимости. Подобной методики нет нигде в мире.

Ирина Пушкарева, художественный руководитель семейного инклюзив-театра «і»:

Самое главное то, что мы относимся ко всем детям на равных. Те дети, которые еще год назад пришли и с трудом двигались, говорили, у нас делают сложные хореографические упражнения. Нас решила поддержать компания velcom. Они пришли к нам. Они увидели творческую атмосферу, они увидели глаза наших детей и в нас поверили, поддержали. Благодаря этой помощи мы создали свой первый спектакль «Флейта-Чарадзейка», с которого все началось.

Дети с аутизмом сыграли свой первый спектакль: в Беларуси появился инклюзивный театр С «Флейтай-Чарадзейкай» театр объездил все областные центры, и везде постановку принимали с аншлагом. О необычном турне узнали даже в Нидерландах.

Ханс Салеминк, художественный руководитель инклюзивного театра KAZOU (Нидерланды):

Я очень впечатлен вашим театром. Мне нравится профессиональный уровень: костюмы, освещение, звук. И дисциплина. Чувствуется: вы знаете, что делать. И только так можно добиться результата.