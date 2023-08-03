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Когда все минчане будут получать воду из артезианских источников? Вот что говорят в «Минскводоканале»

03 августа 2023 14:14
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Новости Беларуси. Одна из очередей строительства объекта по переводу Минска на артезианские источники завершена на 95 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда все минчане будут получать воду из артезианских источников? Вот что говорят в «Минскводоканале»-1

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев посетил площадку в районе филиала БГУ. В реализации проекта задействовано 110 единиц техники и более 260 работников. Проложено свыше 30 километров труб.

Когда все минчане будут получать воду из артезианских источников? Вот что говорят в «Минскводоканале»-4

Продолжается укладка водопроводов большого диаметра, ведутся работы по перебуриванию скважин. Задействовано несколько подрядных организаций. Сам же проект разделен на четыре очереди.

Когда все минчане будут получать воду из артезианских источников? Вот что говорят в «Минскводоканале»-7

Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:
Мы после реконструкции и развития водозаборов южной группы подведем водоводы к очистной водопроводной станции. И уже для того, чтобы непосредственно и сократить затраты, и использовать имеющееся оборудование, очистная водопроводная станция, то есть те мощные насосы, которые стоят там, будут подавать воду в Московский и Фрунзенский районы. Мы на очистной водопроводной станции заместим воду из поверхностных источников водой из подземных источников.

Когда все минчане будут получать воду из артезианских источников? Вот что говорят в «Минскводоканале»-10

Перевод столицы на артезианское водоснабжение – важный для города проект. Его планируют завершить к 2025 году. После его реализации около 800 тысяч минчан получат водопроводную воду из подземных источников.

# Водоснабжение # общество # Федор Римашевский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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