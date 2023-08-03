Когда все минчане будут получать воду из артезианских источников? Вот что говорят в «Минскводоканале»

Новости Беларуси. Одна из очередей строительства объекта по переводу Минска на артезианские источники завершена на 95 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев посетил площадку в районе филиала БГУ. В реализации проекта задействовано 110 единиц техники и более 260 работников. Проложено свыше 30 километров труб.

Продолжается укладка водопроводов большого диаметра, ведутся работы по перебуриванию скважин. Задействовано несколько подрядных организаций. Сам же проект разделен на четыре очереди.

Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:

Мы после реконструкции и развития водозаборов южной группы подведем водоводы к очистной водопроводной станции. И уже для того, чтобы непосредственно и сократить затраты, и использовать имеющееся оборудование, очистная водопроводная станция, то есть те мощные насосы, которые стоят там, будут подавать воду в Московский и Фрунзенский районы. Мы на очистной водопроводной станции заместим воду из поверхностных источников водой из подземных источников.