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В Беларуси достигнут максимум потребления электроэнергии за сутки

09 января 2024 13:30
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В Беларуси достигнут исторический максимум потребления электроэнергии: 6,595 мегаватта за сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси достигнут максимум потребления электроэнергии за сутки-1

Такой показатель зафиксирован накануне. Именно 8 января были самые сильные морозы за всю нынешнюю зиму. Предыдущий рекорд просуществовал ровно месяц. Тогда было использовано меньше на 205 мегаватт.

Статистику приводит Министерство энергетики, где отмечают, что для устойчивого прохождения максимума нагрузок в энергетической системе создан требуемый резерв генерирующих мощностей, усилен контроль за работой объектов сетевой инфраструктуры.

# Энергосбережение в Беларуси # общество

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