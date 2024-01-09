Белорусская пара заняла 2-е место на соревнованиях по бальным танцам в Пекине. Узнали, как удалось пробиться в призёры

Александр Меженный, ведущий: В Пекине на соревнованиях по бальным танцам ваша пара заняла второе место. Расскажите, насколько трудно было пробиться в призеры.

Артем Козыро, хореограф:

Ездили пары нашего клуба – Святослав Чижик и Вероника Лепко. Они являются лучшей парой страны на сегодня по спортивно-бальным танцам в латиноамериканской программе. Им выпала честь представлять нашу страну на международных соревнованиях в Пекине. В Китае хороший уровень спортсменов, и очень много. Серебряная медаль – очень хороший результат для них. Надеюсь, в следующий раз они поборются за золото.