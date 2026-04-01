В ЕС здались вопросом мотивов Киева в ситуации с трубопроводом «Дружба», пишет ТАСС со ссылкой на Euractiv.

В материале говорится, что в Евросоюзе не обладают четким представлением, какую «игру ведет» Киев». По сведениям портала, инспекционной миссии ЕС, координируемой ЕК, до настоящего момента не удалось получить от украинской стороны разрешение на доступ к месту повреждения трубопровода. Брюсель при этом считает, что «от разблокировки «Дружбы» выигрывают все. Однако, как отмечается, возможно, не выигрывает одна сторона, прекратившая транзит под предлогом поломки и препятствующая его возобновлению, подливающая масло в огонь внутриевропейских противоречий.

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