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«Подарить капельку доброты, тепла старшему поколению» – представитель Минтруда о марафоне «От всей души»

09 января 2024 13:08
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Копилку добрых дел пополнила традиционная инициатива «От всей души». Подробнее о ней поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Галиной Лазаренко, заместителем начальника управления социальной поддержки, опеки и попечительства Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

«Подарить капельку доброты, тепла старшему поколению» – представитель Минтруда о марафоне «От всей души»-1

Юрий Царев, ведущий:
В конце прошлого года глава государства призвал уделять внимание не только детям, но и пожилым людям в нашей стране. Так и родился благотворительный марафон «От всей души». Он проходит второй год. Какие результаты и как он воспринимается нашим народом?

«Подарить капельку доброты, тепла старшему поколению» – представитель Минтруда о марафоне «От всей души»-4

Галина Лазаренко, заместитель начальника управления социальной поддержки, опеки и попечительства Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Основными участниками акции стали наши пожилые граждане: ветераны Великой Отечественной войны, лица, которые пострадали от последствий войны, долгожители, ветераны труда, одинокие, одиноко проживающие граждане. Основная цель акции – максимально вовлечь молодежь, чтобы они проявили заботу, внимание, чуткость по отношению к пожилым.

Было охвачено порядка 150 тысяч пожилых граждан. Сегодня можно поистине назвать эту инициативу народной.

Как изменился формат марафона «От всей души», смотрите в видеоматериале.

# Благотворительная акция # общество # Юрий Царёв

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