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Александр Лукашенко: надо обратиться к российским СМИ, в том числе и Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали

29 июля 2020 16:54
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: надо обратиться к российским СМИ, в том числе и Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали-1

Главе государства доложили о задержании в Беларуси трех десятков представителей иностранной частной военной компании. Председатель КГБ детально рассказал о ситуации. Отдельное поручение Президент дал пресс-секретарю Наталье Эйсмонт.

Президент Беларуси о деле боевиков: смотрю на реакцию россиян. Они, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли

Александр Лукашенко: надо обратиться к российским СМИ, в том числе и Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Публично я попрошу пресс-секретаря: нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе и Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну. Поэтому я хотел бы, чтобы кратко доложили мне о ситуации и о том, что на сегодняшний день мы имеем.

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Наталья Эйсмонт # Владимир Путин # Андрей Равков # Фотофакт

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