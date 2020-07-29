Президент Беларуси о деле боевиков: смотрю на реакцию россиян. Они, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь. Я смотрю на реакцию уже россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их же допросили), если это россияне, значит надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит.