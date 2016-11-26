Приезжайте к нам в Беларусь: чувствуют ли россияне себя иностранцами в нашей стране и могут ли на равных реализовать свои замыслы

Два президента встретились в Москве. Еще неделю назад на пресс-конференции для российских журналистов Александр Лукашенко анонсировал переговоры с Владимиром Путиным, заметив: «Сядем вдвоем, обсудим принципиальные вопросы…» Так и случилось – достоянием гласности стал короткий обмен мнениями на актуальные темы. Что осталось за кадром, можно только догадываться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во‑первых, Владимир Владимирович, хочу поблагодарить Вас за приглашение. В это бурное время, когда на нас накатывают то с одной стороны, то с другой разного рода кризисы, мы не изолированы от этого. Есть вопросы, которые мы должны оперативно, быстро решать. Думаю, мы оговорим эти вопросы, которые время от времени возникают, и, как всегда, примем самое точное решение. Еще раз благодарю Вас за возможность сегодня побывать здесь, в Кремле и обсудить наши насущные вопросы.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

В прошлом году было небольшое снижение и в первом полугодии этого года тоже есть небольшое, минус 8%, но исходим из того, что это все явления временные. Главное, что у нас есть не просто большие проекты. Главное, что создан механизм воспроизводства и объема наших торгово-экономических связей. И главное – его диверсификация. В рамках существующих и созданных нами при вашей активной поддержке институтов мы в состоянии не только все восстановить, но и двигаться дальше. Продолжаются взаимные инвестиции в белорусскую экономику российских инвесторов и белорусских инвесторов в российскую экономику, продолжается вопрос расширения кооперации, в том числе в сфере машиностроения. Все это предпосылки для того, чтобы двигатьеся дальше.

Обмен инвестициями, кооперация – это, действительно, хорошо. И это основа для дальнейшего движения. Куда? До какой степени могут сблизиться страны? Тема не простая, поскольку Беларусь и Россия переплелись уже достаточно сильно, и какого-то прыжка навстречу ждать не стоит, потому что сразу загорятся красные сигнальные лампочки суверенитета и независимости. Сегодня в основе отношений Беларуси и России – взаимовыгодный обмен товарами, оборонительный союз, взаимная поддержка на международной арене. И, конечно же, безбарьерное общение людей. Россияне в Беларуси, а белорусы в России не чувствуют себя иностранцами и на равных могут реализовать свои способности и замыслы. Это подтверждают герои сюжета, подготовленного нашим корреспондентом Аленой Сыровой.

Решение о переезде в белорусскую столицу из Москвы Solution-архитектор Михаил Ганюшкин принял не раздумывая. Пригласили работать в одну из ведущих белорусских IT-компаний. В отличие от российских, которые работают, в основном, на внутренний рынок, география наших заказчиков значительно шире. Чего не скажешь о масштабах города, в котором те самые заказы выполняются.

Михаил Ганюшкин, сотрудник IT-компании:

Минск – очень компактный город. Мы вообще здесь стали очень много гулять пешком. Полюбил общественный транспорт, ходит по расписанию, пробок нет.

Скучать не приходится и супруге Михаила. В августе этого года они стали родителями во второй раз. К слову, малыш появился на свет в одном из минских родильных домов.

Михаил Ганюшкин:

Нас воспринимают как нерезидентов, поэтому есть особенности. Но это все решаемо.

Дети Ларисы свои первые шаги тоже сделали на белорусской земле. 6 лет назад они с мужем переехали в Витебскую область из Петербурга. Сначала ездили к белорусским родственникам летом на отдых. А после влюбились в здешние края и остались. Построили агроусадьбу и теперь уже сами, на правах хозяев, принимают гостей из разных уголков мира.

Лариса Козырицкая, хозяйка агроусадьбы:

Хотелось чего-то противоположного московскому быстрому ритму жизни, шумному, пыльному городу. Выбрали это тихое место со свежим воздухом и большим озером, где можно выйти на рыбалку, искупаться в сезон.

Здесь же у семьи Козырицких и свой огород, и свой сад. Выращивают не только обычные для наших широт яблони и груши, но и бананы. И это, пожалуй, единственная экзотика. Более весомые в этом доме – русские акценты.

Лариса Козырицкая:

Мебель была привезена из России, многие растения в зимний сад и во фруктовый сад. А частично, когда мы здесь обосновались и узнали, где есть питомники, стали заказывать здесь.

Дело своей жизни в Беларуси построил и Джавид Гамзатов. Родом из Дагестана, Российская Федерация. В 17 лет он переехал в Минск. И уже в этом году на пьедестале олимпийского Рио за его спиной висел белорусский флаг.

Джавид Гамзатов, бронзовый призер Олимпийских игр-2016 (греко-римская борьба):

Бороться я научился здесь, а там не знаю, что со мной было бы. Чужим я себя не чувствую, уже 10 лет здесь живу и привык к темпу, к жизни в Беларуси. Когда приезжаю домой, недели через 2 хочется уже назад, в Беларусь.

Владимир Николаевич Рыбалко. Капитан первого ранга в отставке, плавал на атомной подводной лодке. Свою карьеру он завершил на Камчатке, а с выходом на пенсию сменил не только профессию, теперь он преподаватель, но и декорации Тихого океана – на белорусские леса.

Владимир Рыбалко, преподаватель Могилевского профессионального лицея № 7:

Да не надо было никакой адаптации. Потому что по сути дела один народ, одни и те же традиции. Я приехал, как в родную страну. Березовый сок я сам заготавливаю. Березовый сок – это сок родины, без которого мы прожить не можем.

А вот Людмила Хитрова, теперь уже прима Большого театра Беларуси, прожить не может без нашей «молочки». 7 лет назад переехала к нам из Нижнего Новгорода и дотанцевала от артистки кордебалета до ведущего мастера сцены.

Людмила Хитрова, артистка балета Национального академического Большого театра оперы и балета:

Когда мои родственники приезжают сюда, они уезжают на машине со сгущенкой и молоком. Когда я жила одна, в полдвенадцатого шла после спектакля домой, и мама звонила и спрашивала, дошла ли я! У нее была паника, что я одна иду по улице от остановки до дома. Потому что в России это не укладывается в голове. Огромный плюс: спокойно и чисто.

Теплые отношения у Людмилы сложились не только со страной и профессиональным белорусским балетом. Ее супруг – белорус Олег Еромкин – коллега по сцене, по словам Людмилы, обладает качествами, свойственными абсолютно всем белорусам.

Людмила Хитрова:

Мужчины отзывчивы, готовы прийти на помощь. Можно на них положиться. Касается всех белорусов, не только мужчин. Совершенно не чувствую себя чужой. Привыкла к этому городу. И когда меня спрашивают, где твоя родина, я не могу ответить, потому что училась в России, а родилась в Казахстане, а живу в Беларуси. Я всегда говорю, приезжайте к нам в Беларусь.

«Наш» и «к нам» – казалось бы, всего лишь абстрактные местоимения, непроизвольно звучащие в речи наших героев в отношении Синеокой. Однако из уст тех, кто прожил много лет в необъятной России, это, наверное, и есть самое искреннее признание в любви уже своей Беларуси.