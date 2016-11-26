Будущее, которое уже наступило: перспективы развития электрического транспорта в Беларуси

А почему бы Беларуси не задуматься о строительстве электромобилей? Электроавтобусы, трамваи и троллейбусы получаются. А легковушки на электрическом ходу еще не заполонили мировой рынок, и, скорее всего, за этим будущее (если не придумают транспорт, движимый силой мысли). К тому же, белорусские реалии подсказывают путь Tesla – с нефтью то и дело напряженка, а собственного электричества с запуском Белорусской АЭС будет предостаточно. Реалии и фантазии развивала Яна Шипко.

Не только двери-крылья отличают этот автомобиль от обычного. В оригинальном кузове – почти что гоночный болид. Молниеносный разгон до сотки – за 3,8 секунды.

И вся эта динамика в тренде динамично развивающегося современного мира. Вы не найдете выхлопной трубы. Зато вместо бензобака – штекер, а на месте двигателя внутреннего сгорания ничего нет.

Этот тезка знаменитого ученого-электрофизика – люксовый вариант. В Беларуси таких пока единицы.

Шаг навстречу будущему Артур сделал давно. Он один из первых в Беларуси владельцев Tesla. Эта модель – уже второе поколение.

Артур, владелец электромобиля:

На этой модели 400 км можно проехать. А если в экономичком режиме, то даже до 600. Если пересчитывать расход электроэнергии в бензин, то 1,5 литра на 100 км. При этом мощность, как у Ferrari.

Благодаря стартапу миллиардера Илона Маска из американской кремниевой долины электромобили взяли реванш. Они вошли в моду. На таких экологичных авто ездит, к примеру, Ди Каприо. А ведь были уже популярны электрокары в ХІХ веке, пока их не потеснили бензиновые собратья.

Артур:

Как минимум, это был экологически чистый вид транспорта. Можно путешествовать. Но надо планировать свои путешествия, планировать, где ты будешь заряжаться. Практически всегда можно найти, даже если нет зарядной станции, то розетку можно найти где угодно.

Эта электрозаправка в Минске – одно из немногих мест, где можно подпитать свой автомобиль.

Федор Согомонян, заместитель директора по производству частного предприятия:

Если можно было бы предполагать, так как мы находимся в центре Европы, можно было бы хотя бы обеспечить основные дороги и города. Куда приезжают иностранцы. Зарядных станций в Беларуси вообще очень мало. Это болезнь нашей страны.

Федор уже два года за рулем электромобиля. К бесшумной езде привык быстро. Как и к расчету запаса батареи.

Федор Согомонян:

Не надо никакого обслуживания. Не болит голова: ой, масло не поменял. Замена тормозных колодок через 100 тысяч километров.

В Беларуси сейчас таких машин наберется всего несколько десятков. И хотя на рынке появляются довольно бюджетные электрокары, отсутствие сети зарядных станций вставляет палки в колеса электротранспорта.

Владимир Королев, руководитель компании-дистрибьютера электрозарядных систем:

Устанавливать можно сколько угодно зарядных станций. Если электромобилей нет достаточного количества, они не будут использоваться.

Самый простой вариант – зарядка по принципу мобильного телефона. От обычной розетки. Но чтобы не выглядело так комично, как на этом фото из российского Хабаровска, помочь жильцам многоэтажек готовы ЖЭУ. Дело за выработкой тарифов.

В свете скорого ввода Белорусской АЭС Беларуси светит эпоха электромобилей. Доступная электроэнергия в избытке – козырь для развития электротранспорта.

Елена Жученко, руководитель научной группы отдела общей энергетики Белорусского теплоэнергетического института:

Существует такая проблема, как выравнивание суточного графика нагрузки энергосистемы. Нужно в ночное время выровнять примерно 1 гВт мощности. Мы посчитали, для того, чтобы полностью выровнять этот провал, нам нужно каждую ночь заряжать примерно 200 тысяч легковых электромобилей.

На базе этого белорусско-китайского авто скоро начнут выпускать отечественный электромобиль. Его уже разрабатывают ученые Академии наук. А этот транспорт будущего – уже реальность. Белорусский электробус. В конце года выйдет на дороги столицы.

Сейчас только в столице порядка тысячи троллейбусов. Электробус же не привязан к проводам и позволит разгрузить трафик

За дальностью хода не гнались. Для городского маршрута запаса этой батареи вполне достаточно.

Сергей Чистов, заместитель главного конструктора управляющей компании холдинга «Белкоммунмаш»:

Батарея рассчитана на 12 километров автономного хода. При этом остается запас в 30%.

Тем временем потенциальный белорусский Илон Маск – Александр Козлов из Гродно – еще в 11 классе сконструировал электромобиль. Сейчас учиться в Израиле. Совместно с белорусскими друзьями выпустил электровелосипеды собственной разработки. Их модели уже пользуются коммерческим успехом.

Борис Болохонов, маркетолог компании:

Есть похожие вещи, но по техническим характеристикам, по функционалу – это уникальный продукт.

Один велосипед с дизайном под дерево ангажировала фотостудия. А эту модель заказала сеть автомоек. 2 часа зарядки – и 45 километров езды, не крутя педали.

Борис Болохонов:

В случае, если у вас сядут батарейки и вы не успеете добраться до места назначения, тут есть педали и традиционным способом для велосипеда можете доехать до пункта назначения.

Прибавляется в Беларуси и поклонников такого мини-электротранспорта. И даже холода не помеха. Мы, между прочим, тестируем гироскутеры на зимней резине!

Тем временем кто-то предпочитает не ждать новинок автопрома. Василий прославился как изобретатель дельтаплана. Но есть в его коллекции и более приземленные разработки.

Вдохновили на создание такой электро-малышки гольфкары. Теперь в теплое время года на работу в местный фап на машинке ездит супруга.

Есть в этом автопарке и такой, хоть и детский, но тоже электромобиль. Поджидает внука на каникулы. А к тому времени, когда водитель этой малышки подрастет, сядет он за руль, возможно, уже настоящего электрокара и, вполне вероятно, белорусской сборки.